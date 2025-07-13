Масштабные пожары бушуют в Николаевской области: горели дома, поля и автомобили.. ФОТОРЕПОРТАЖ

12 июля на Николаевщине возникло 57 пожаров. Горячо было не только в плане температурных показателей, но и с ситуацией пожаров на территории области. На открытых территориях зафиксировано 39 пожаров, в частном секторе - 12, на объектах и транспорте еще по два.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

Как отмечается, среди указанного количества пожаров, один возник из-за вражеского обстрела. Сухая растительность площадью 5000 кв. м в Николаевском районе оперативно ликвидирована.

Общая площадь пожаров составила более 53 га. Удалось уберечь 3 га пшеницы на корню. Трижды тушили пожнивные остатки в Вознесенском, Первомайском и Николаевском районах.

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Прошелся огонь и по частному сектору. Один из пожаров (жилой дом на площади 25 кв. м занялся в результате обстрела) в Николаевском районе.

В с. Лиманцы вместе с сухостоем выгорело 3 дома, которые не эксплуатируются и еще 3 хозяйственных постройки. Общая площадь составила 5200 кв. м. Также сооружения хозяйственного назначения, летняя кухня и другие здания, которые не эксплуатируются тушили спасатели в Веселиновской, Новобугской, Березнеговатской ТГ.

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В г. Николаеве во время движения загорелся автомобиль BMW E30. Владелец до прибытия подразделения ГСЧС самостоятельно с помощью огнетушителей ликвидировал возгорание на площади 2 кв. м, спасатели же по приезду смыли топливо с проезжей части.

Также вспыхнул ВАЗ 2106 во время движения за пределами с. Ивановка Веселиновской ТГ Вознесенского района на площади 3 кв. м. От него огонь перекинулся на сухостой. Пожар оперативно укротили пожарные.

Причины пожаров на транспорте устанавливаются.

Всего от ГСЧС работали 180 сотрудников, 45 единиц техники. Привлекались пожарные местных пожарных охранений "Коблево", "Рыбаковка", "Галицинове", "Шевченково", "Александровка", "Гороховское", "Лиманец", "Привольное", "Владимировка", "Воскресенское", вспомогательная техника для подвоза воды от местных частных предприятий.