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Новости Фото Пожар в многоэтажке в Запорожье
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Многоэтажка горела в Запорожье: пострадали 9 человек, - ГСЧС. ФОТОРЕПОРТАЖ

Днем субботы, 12 июля, в пятиэтажном жилом доме в одном из районов Запорожья произошел масштабный пожар - загорелись балконы со второго по пятый этаж и несколько квартир. Пламя быстро распространялось.

Об этом сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, информирует Цензор.НЕТ.

Из-за сильного задымления спасателям пришлось работать в аппаратах на сжатом воздухе. Но несмотря на то, что за окном температура воздуха +38 °С спасатели работали в полном боевом снаряжении. Возгорание ликвидировали.

Запорожье пожар

"Во время пожара пострадали 9 человек. Подразделения ГСЧС спасли из очага опасности 6 человек, из них 2 мальчика - 7 и 11 лет", - рассказали спасатели.

Запорожье пожар

Пострадавшим оказали домедицинскую помощь на месте, после чего их госпитализировали в медицинское учреждение.

Запорожье пожар

Причина пожара устанавливается. Продолжается расследование.

Запорожье пожар

Запорожье пожар

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Запорожье (2712) пожар (5991) Запорожская область (3301) ГСЧС (5067) Запорожский район (176)


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