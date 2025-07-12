Багатоповерхівка горіла у Запоріжжі: постраждали 9 людей, - ДСНС. ФОТОрепортаж
Вдень суботи, 12 липня, у п’ятиповерховому житловому будинку в одному з районів Запоріжжя сталася масштабна пожежа - загорілися балкони з другого по п’ятий поверх і декілька квартир. Полум’я швидко поширювалося.
Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій, інформує Цензор.НЕТ.
Через сильне задимлення рятувальникам довелося працювати в апаратах на стисненому повітрі. Та незважаючи на те, що за вікном температура повітря +38 °С рятувальники працювали у повному бойовому спорядженні. Загоряння ліквідовали.
"Під час пожежі постраждало 9 осіб. Підрозділи ДСНС врятували з осередку небезпеки 6 людей, з них 2 хлопчики – 7 та 11 років", - розповіли рятувальники.
Постраждалим надали домедичну допомогу на місці, після чого їх госпіталізували до медичного закладу.
Причина пожежі встановлюється. Триває розслідування.
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