Багатоповерхівка горіла у Запоріжжі: постраждали 9 людей, - ДСНС. ФОТОрепортаж

Вдень суботи, 12 липня, у п’ятиповерховому житловому будинку в одному з районів Запоріжжя сталася масштабна пожежа - загорілися балкони з другого по п’ятий поверх і декілька квартир. Полум’я швидко поширювалося.

Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій, інформує Цензор.НЕТ.

Через сильне задимлення рятувальникам довелося працювати в апаратах на стисненому повітрі. Та незважаючи на те, що за вікном температура повітря +38 °С рятувальники працювали у повному бойовому спорядженні. Загоряння ліквідовали.

"Під час пожежі постраждало 9 осіб. Підрозділи ДСНС врятували з осередку небезпеки 6 людей, з них 2 хлопчики – 7 та 11 років", - розповіли рятувальники.

Постраждалим надали домедичну допомогу на місці, після чого їх госпіталізували до медичного закладу.

Причина пожежі встановлюється. Триває розслідування.

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