УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
6042 відвідувача онлайн
Новини Фото Пожежа в багатоповерхівці в Запоріжжі
321 1

Багатоповерхівка горіла у Запоріжжі: постраждали 9 людей, - ДСНС. ФОТОрепортаж

Вдень суботи, 12 липня, у п’ятиповерховому житловому будинку в одному з районів Запоріжжя сталася масштабна пожежа - загорілися балкони з другого по п’ятий поверх і декілька квартир. Полум’я швидко поширювалося.

Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій, інформує Цензор.НЕТ.

Через сильне задимлення рятувальникам довелося працювати в апаратах на стисненому повітрі. Та незважаючи на те, що за вікном температура повітря +38 °С рятувальники працювали у повному бойовому спорядженні. Загоряння ліквідовали.

Запоріжжя пожежа

"Під час пожежі постраждало 9 осіб. Підрозділи ДСНС врятували з осередку небезпеки 6 людей, з них 2 хлопчики – 7 та 11 років", - розповіли рятувальники.

Запоріжжя пожежа

Постраждалим надали домедичну допомогу на місці, після чого їх госпіталізували до медичного закладу.

Запоріжжя пожежа

Причина пожежі встановлюється. Триває розслідування.

Запоріжжя пожежа

Запоріжжя пожежа

Дивіться також: Рятувальники ліквідували пожежу, що спричинила вибух технічної ємності у Деснянському районі Києва. ФОТО

Автор: 

Запоріжжя (2334) пожежа (4373) Запорізька область (3833) ДСНС (5208) Запорізький район (179)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 