Масштабні пожежі вирують на Миколаївщині: горіли будинки, поля та автівки. ФОТОрепортаж

12 липня на Миколаївщині виникло 57 пожеж. Гаряче було не лише в плані температурних показників, а й з ситуацією пожеж на території області. На відкритих територіях зафіксовано 39 пожеж, у приватному секторі - 12, на об’єктах й транспорті ще по дві.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.

Як зазначається, серед вказаної кількості пожеж, одна виникла через ворожий обстріл. Суху рослинність площею 5000 кв. м у Миколаївському районі оперативно ліквідовано.

Загальна площа пожеж склала понад 53 га. Вдалось вберегти 3 га пшениці на корені. Тричі гасили пожнивні залишки у Вознесенському, Первомайському та Миколаївському районах.

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Пройшовся вогонь і приватним сектором. Одна з пожеж (житловий будинок на площі 25 кв. м зайнявся внаслідок обстрілу) у Миколаївському районі.

У с. Лиманці разом з сухостоєм вигоріло 3 будинки, що не експлуатуються та ще 3 господарчих споруди. Загальна площа склала 5200 кв. м. Також споруди господарчого призначення, літня кухня та інші будівлі, що не експлуатуються гасили рятувальники у Веселинівській, Новобузькій, Березнегуватській ТГ.

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У м. Миколаєві під час руху зайнявся автомобіль BMW E30. Власник до прибуття підрозділу ДСНС самотужки за допомогою вогнегасників ліквідував займання на площі 2 кв. м, рятувальники ж по приїзду змили паливо з проїжджої частини.

Також спалахнув ВАЗ 2106 під час руху за межами с. Іванівка Веселинівської ТГ Вознесенського району на площі 3 кв. м. Від нього вогонь перекинувся на сухостій. Пожежу оперативно приборкали вогнеборці.

Причини пожеж на транспорті встановлюються.

Загалом від ДСНС працювали 180 співробітників, 45 одиниць техніки. Залучались вогнеборці місцевих пожежних охорон "Коблеве", "Рибаківка", "Галицинове", "Шевченкове", "Олександрівка", "Горохівське", "Лиманець", "Привільне", "Володимирівка", "Воскресенське", допоміжна техніка для підвозу води від місцевих приватних підприємств.