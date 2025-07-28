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Новини Фото Пожежі в Україні
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Вогонь із екосистеми перекинувся на будинки на Миколаївщині. У Снігурівці ситуація критична, - ДСНС. ФОТО

На Миколаївщині вогонь із екосистеми перекинувся на будинки.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.

Як зазначається, вогняна стихія вирвалася з-під контролю - у Миколаївському районі, поблизу станції Тернівка біля села Баловне, масштабна пожежа в екосистемі перекинулася на приватний сектор. Полум’я вже охопило близько 20 гектарів!

"У місті Снігурівка Баштанського району ситуація критична - сильний вітер переніс вогонь із сухостою прямо на житлові будинки. Вогонь не щадить ані оселі, ані господарства", - наголошують рятувальники.

Читайте: Масштабні пожежі вирують на Миколаївщині: горіли будинки, поля та автівки. ФОТОрепортаж

пожежі на Миколаївщині
пожежі на Миколаївщині
пожежі на Миколаївщині

Рятувальники ведуть жорстку боротьбу з полум’ям, триває ліквідація пожеж.

а минулу добу у природних екосистемах України виникло 163 пожежі, загальною площею 151,26 га.

"Ситуація серйозна. Закликаємо жителів бути максимально уважними й обережними - будь-яка іскра в таку спеку може стати фатальною!", - додали у ДСНС.

Автор: 

Миколаївська область (2335) пожежа (4384) ДСНС (5223) Баштанський район (4) Снігурівка (1)


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чому б до бпла які літають над рф не зробити скиди займистих речовин на свому шляху до цілі, хай палає суха трава по кацапстану.
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28.07.2025 16:20 Відповісти
 
 