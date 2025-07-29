Экс-руководитель Госгеокадастра на Хмельнитчине незаконно выделил землю для предпринимателей: ущерб государству - 2,5 млн грн.. ФОТОРЕПОРТАЖ

Работники ГБР сообщили еще одно подозрение бывшему главе Госгеокадастра в Хмельницкой области. Его незаконные действия привели к убыткам государству почти 2 млн 500 тыс. грн.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГБР.

Как отмечается, в 2021 году чиновник совершил противоправное оформление документов для передачи в частную собственность земель Борисовского сельского совета Шепетовского района. Однако указанные земли являются собственностью территориальной общины и поэтому не могли отчуждаться решением бывшего чиновника.







"Всего было подготовлено и издано 27 приказов о передаче подставным лицам участков на общую площадь в 49 га общей стоимостью 2,4 млн гривен. В конце концов, земли перешли во владение к двум лицам, а уже в 2023 году на указанной территории начал функционировать карьер по добыче песка, гравия, глин и каолина", - пояснили в ГБР.

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В данное время решается вопрос об аресте указанных участков и возвращении их в собственность громады, а также возможность возмещения убытков государству.

Фигуранту сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 УК Украины (злоупотребление служебным положением, повлекшее тяжкие последствия, по предварительному сговору) и ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 УК Украины (служебный подлог по предварительному сговору группой лиц).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.

ГБР напоминает, что бывший глава Госгеокадастра в Хмельницкой области является фигурантом еще нескольких расследований. В общей сложности, ГБР разоблачило противоправную выдачу чиновником подставным лицам 135 га на общую сумму более 6,5 млн грн.

В суде уже слушается дело о сделке с землями Китайгородского и Староушицкого поселковых советов Каменец-Подольского района.

А в октябре прошлого года в суд передано дело по факту выдачи 70 га в пределах Миролюбненской территориальной громады Староконстантиновского района.