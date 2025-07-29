Экс-руководитель Госгеокадастра на Хмельнитчине незаконно выделил землю для предпринимателей: ущерб государству - 2,5 млн грн.. ФОТОРЕПОРТАЖ
Работники ГБР сообщили еще одно подозрение бывшему главе Госгеокадастра в Хмельницкой области. Его незаконные действия привели к убыткам государству почти 2 млн 500 тыс. грн.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГБР.
Как отмечается, в 2021 году чиновник совершил противоправное оформление документов для передачи в частную собственность земель Борисовского сельского совета Шепетовского района. Однако указанные земли являются собственностью территориальной общины и поэтому не могли отчуждаться решением бывшего чиновника.
"Всего было подготовлено и издано 27 приказов о передаче подставным лицам участков на общую площадь в 49 га общей стоимостью 2,4 млн гривен. В конце концов, земли перешли во владение к двум лицам, а уже в 2023 году на указанной территории начал функционировать карьер по добыче песка, гравия, глин и каолина", - пояснили в ГБР.
В данное время решается вопрос об аресте указанных участков и возвращении их в собственность громады, а также возможность возмещения убытков государству.
Фигуранту сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 УК Украины (злоупотребление служебным положением, повлекшее тяжкие последствия, по предварительному сговору) и ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 УК Украины (служебный подлог по предварительному сговору группой лиц).
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.
ГБР напоминает, что бывший глава Госгеокадастра в Хмельницкой области является фигурантом еще нескольких расследований. В общей сложности, ГБР разоблачило противоправную выдачу чиновником подставным лицам 135 га на общую сумму более 6,5 млн грн.
В суде уже слушается дело о сделке с землями Китайгородского и Староушицкого поселковых советов Каменец-Подольского района.
А в октябре прошлого года в суд передано дело по факту выдачи 70 га в пределах Миролюбненской территориальной громады Староконстантиновского района.
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Ніхто вже навіть і не згадає сотні таких справ, хіба що інтернет дещо пам'ятає.
Як наприклад "злита на гальмах" справа по одеському заводу "Краян", чи навіть не розпочате слідство по факту роздачі "своїм" елітної земельки на узбережжі ЧМ.
"https://dumskaya.net/news/podarok-polkovnika-m-restorator-zelenskogo-i-lyu-179216/ua/ Понад шість гектарів найціннішої курортної землі біля Одеси в розпал повномасштабної війни передали приватній компанії, пов'язаній із другом президента Володимира Зеленського та колишнім губернатором області Сергієм Гриневецьким (за наказом тодішнього голови обласної військової адміністрації полковника Максима Марченка)." /жовтень 2023/.
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