Екскерівник Держгеокадастру на Хмельниччині незаконно виділив землю для підприємців: збитки держави - 2,5 млн грн. ФОТОрепортаж
Працівники ДБР повідомили ще одну підозру колишньому очільнику Держгеокадастру у Хмельницькій області. Його незаконні дії призвели до збитків державі майже 2 млн 500 тис. грн.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДБР.
Як зазначається, у 2021 році посадовець здійснив протиправне оформлення документів для передачі у приватну власність земель Борисівської сільської ради Шепетівського району. Однак вказані землі є власністю територіальної громади і тому не могли відчужуватися рішенням колишнього посадовця.
"Загалом було підготовлено та видано 27 наказів щодо передачі підставним особам ділянок на загальну площу у 49 га загальною вартістю 2,4 млн гривень. Зрештою землі перейшли у володіння до двох осіб, а вже у 2023 році на вказаній території почав функціонувати кар’єр із видобування піску, гравію, глин і каоліну", - пояснили у ДБР.
Наразі вирішується питання щодо арешту вказаних ділянок та повернення їх у власність громади, а також можливість відшкодування збитків державі.
Фігуранту повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 КК України (зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки, за попередньою змовою) та ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України (службове підроблення за попередньою змовою групою осіб).
Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 6 років.
ДБР нагадує, що колишній очільник Держгеокадастру у Хмельницькій області є фігурантом ще кількох розслідувань. Загалом ДБР викрило протиправну видачу посадовцем підставним особам 135 га на загальну суму понад 6,5 млн грн.
У суді вже слухається справа щодо оборудки із землями Китайгородської та Староушицької селищних рад Кам’янець-Подільського району.
А в жовтні минулого року до суду передано справу за фактом видачі 70 га в межах Миролюбненської територіальної громади Старокостянтинівського району.
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Ніхто вже навіть і не згадає сотні таких справ, хіба що інтернет дещо пам'ятає.
Як наприклад "злита на гальмах" справа по одеському заводу "Краян", чи навіть не розпочате слідство по факту роздачі "своїм" елітної земельки на узбережжі ЧМ.
"https://dumskaya.net/news/podarok-polkovnika-m-restorator-zelenskogo-i-lyu-179216/ua/ Понад шість гектарів найціннішої курортної землі біля Одеси в розпал повномасштабної війни передали приватній компанії, пов'язаній із другом президента Володимира Зеленського та колишнім губернатором області Сергієм Гриневецьким (за наказом тодішнього голови обласної військової адміністрації полковника Максима Марченка)." /жовтень 2023/.
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