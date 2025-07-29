Екскерівник Держгеокадастру на Хмельниччині незаконно виділив землю для підприємців: збитки держави - 2,5 млн грн. ФОТОрепортаж

Працівники ДБР повідомили ще одну підозру колишньому очільнику Держгеокадастру у Хмельницькій області. Його незаконні дії призвели до збитків державі майже 2 млн 500 тис. грн.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДБР.

Як зазначається, у 2021 році посадовець здійснив протиправне оформлення документів для передачі у приватну власність земель Борисівської сільської ради Шепетівського району. Однак вказані землі є власністю територіальної громади і тому не могли відчужуватися рішенням колишнього посадовця.







"Загалом було підготовлено та видано 27 наказів щодо передачі підставним особам ділянок на загальну площу у 49 га загальною вартістю 2,4 млн гривень. Зрештою землі перейшли у володіння до двох осіб, а вже у 2023 році на вказаній території почав функціонувати кар’єр із видобування піску, гравію, глин і каоліну", - пояснили у ДБР.

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Наразі вирішується питання щодо арешту вказаних ділянок та повернення їх у власність громади, а також можливість відшкодування збитків державі.

Фігуранту повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 КК України (зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки, за попередньою змовою) та ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України (службове підроблення за попередньою змовою групою осіб).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 6 років.

ДБР нагадує, що колишній очільник Держгеокадастру у Хмельницькій області є фігурантом ще кількох розслідувань. Загалом ДБР викрило протиправну видачу посадовцем підставним особам 135 га на загальну суму понад 6,5 млн грн.

У суді вже слухається справа щодо оборудки із землями Китайгородської та Староушицької селищних рад Кам’янець-Подільського району.

А в жовтні минулого року до суду передано справу за фактом видачі 70 га в межах Миролюбненської територіальної громади Старокостянтинівського району.