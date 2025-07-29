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Враг атаковал FPV-дроном спасателей в Константиновке: двое раненых. ФОТОрепортаж

Вражеский ударный FPV-дрон попал в пожарный автомобиль в Константиновке, двое сотрудников городской пожарной команды получили ранения.

Об этом сообщил в фейсбуке начальник Константиновской городской военной администрации Сергей Горбунов, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, сегодня утром российские войска совершили очередной вражеский обстрел города Константиновки с помощью ударного FPV-дрона. Под удар попал служебный автомобиль коммунального предприятия. В результате атаки двое сотрудников городской пожарной команды получили ранения.

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Ранены спасатели в Константиновке
Ранены спасатели в Константиновке
Ранены спасатели в Константиновке
Ранены спасатели в Константиновке
Ранены спасатели в Константиновке

Как отмечается, на момент обстрела спасатели выполняли задание по эвакуации гражданского населения из опасной зоны. Вражеский дрон поразил автомобиль во время его движения, что привело к повреждению транспортного средства и телесных повреждений работников службы.

Пострадавшим оказана медицинская помощь.

"Этот обстрел является очередным проявлением циничной агрессии со стороны российских оккупантов, направленной не только против объектов гражданской инфраструктуры, но и против спасателей, которые ежедневно выполняют сверхважные задачи по защите и спасению мирного населения. Враг сознательно атакует тех, кто на передовой гуманитарного фронта рискует собственной жизнью ради безопасности других. Такие действия являются не просто нарушением международного гуманитарного права - они являются частью систематической тактики запугивания, дестабилизации региона и террора против мирных жителей", - добавил глава города.

Автор: 

обстрел (28754) Донецкая область (10336) ГСЧС (5085) Краматорский район (518) Константиновка (1861)


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