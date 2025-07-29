Ворог атакував FPV-дроном рятувальників у Костянтинівці: двоє поранених. ФОТОрепортаж

Ворожий ударний FPV-дрон поцілив у пожежний автомобіль у Костянтинівці, двоє співробітників міської пожежної команди отримали поранення.

Про це повідомив у фейсбуку начальник Костянтинівської міської військової адміністрації Сергій Горбунов, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, сьогодні зранку російські війська здійснили черговий ворожий обстріл міста Костянтинівки за допомогою ударного FPV-дрона. Під удар потрапив службовий автомобіль комунального підприємства. Внаслідок атаки двоє співробітників міської пожежної команди дістали поранення.

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Як зазначається, на момент обстрілу рятувальники виконували завдання з евакуації цивільного населення з небезпечної зони. Ворожий дрон уразив автомобіль під час його руху, що призвело до пошкодження транспортного засобу та тілесних ушкоджень працівників служби.

Постраждалим надано медичну допомогу.

"Цей обстріл є черговим проявом цинічної агресії з боку російських окупантів, спрямованої не лише проти об’єктів цивільної інфраструктури, а й проти рятувальників, які щодня виконують надважливі завдання із захисту та порятунку мирного населення. Ворог свідомо атакує тих, хто на передовій гуманітарного фронту ризикує власним життям заради безпеки інших. Такі дії є не просто порушенням міжнародного гуманітарного права - вони є частиною систематичної тактики залякування, дестабілізації регіону та терору проти мирних мешканців", - додав очільник міста.