Росіяни обстріляли Костянтинівку з РСЗВ "Смерч". ФОТОрепортаж
Російські війська з РСЗВ "Смерч" обстріляли Костянтинівку Донецької області, обійшлося без жертв, однак пошкоджено підприємство.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Костянтинівської міської військової адміністрації Сергій Горбунов.
"Сьогодні в першій половині дня місто Костянтинівка зазнало чергового обстрілу з боку російських окупаційних військ. Ворог завдав удару двома ракетами з реактивної системи залпового вогню "Смерч". За попередньою інформацією зафіксовано одне влучання по території міста. На щастя, внаслідок атаки постраждалих серед цивільного населення немає", - ідеться в повідомленні.
Проте обстріл не минув без наслідків для інфраструктури. Пошкоджено один об'єкт – фасад підприємства, яке розташоване в зоні влучання.
В ОВА закликали всіх, хто ще перебуває у прифронтових районах і потребує евакуації, не зволікати!
"Звертайтеся за телефонами гарячої лінії:
050 567 88 87
093 420 18 83", - наголосили в ОВА.
Будь ласка, зачекайте...
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