Россияне обстреляли Константиновку из РСЗО "Смерч". ФОТОРЕПОРТАЖ

Российские войска из РСЗО "Смерч" обстреляли Константиновку Донецкой области, обошлось без жертв, однако повреждено предприятие.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Константиновской городской военной администрации Сергей Горбунов.

"Сегодня в первой половине дня город Константиновка подвергся очередному обстрелу со стороны российских оккупационных войск. Враг нанес удар двумя ракетами из реактивной системы залпового огня "Смерч". По предварительной информации зафиксировано одно попадание по территории города. К счастью, в результате атаки пострадавших среди гражданского населения нет", - говорится в сообщении.

Однако обстрел не прошел без последствий для инфраструктуры. Поврежден один объект - фасад предприятия, которое находится в зоне попадания.

В ОГА призвали всех, кто еще находится в прифронтовых районах и нуждается в эвакуации, не медлить!

"Обращайтесь по телефонам горячей линии:

050 567 88 87

093 420 18 83", - подчеркнули в ОВА.









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