Ночью враг атаковал Полтавщину БПЛА: поврежден частный дом. ФОТО
Российские захватчики ночью 31 июля атаковали ударными беспилотниками Полтавскую область.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил врио начальника ОВА Владимир Когут.
"Ночью в области работала ПВО. В результате падения обломков вражеского БПЛА в Кременчугском районе произошел пожар хозяйственной постройки. Взрывной волной поврежден частный дом. По данным ГСЧС, пожар ликвидирован. К счастью, обошлось без пострадавших", - говорится в сообщении.
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