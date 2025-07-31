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Новости Фото Атака беспилотников на Полтавщину
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Ночью враг атаковал Полтавщину БПЛА: поврежден частный дом. ФОТО

Российские захватчики ночью 31 июля атаковали ударными беспилотниками Полтавскую область.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил врио начальника ОВА Владимир Когут.

"Ночью в области работала ПВО. В результате падения обломков вражеского БПЛА в Кременчугском районе произошел пожар хозяйственной постройки. Взрывной волной поврежден частный дом. По данным ГСЧС, пожар ликвидирован. К счастью, обошлось без пострадавших", - говорится в сообщении.

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Полтавская область
Полтавская область

Автор: 

беспилотник (4036) Полтавская область (1241) Кременчугский район (41)


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