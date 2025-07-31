Вночі ворог атакував Полтавщину БпЛА: пошкоджено приватний будинок. ФОТО
Російські загарбники вночі 31 липня атакували ударними безпілотниками Полтавську область.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив т.в.о начальника ОВА Володимир Когут.
"Вночі в області працювала ППО. Унаслідок падіння уламків ворожого БпЛА у Кременчуцькому районі сталася пожежа господарчої будівлі . Вибуховою хвилею пошкоджено приватний будинок. За даними ДСНС, пожежу ліквідовано. На щастя, обійшлося без постраждалих", - йдеться в повідомленні.
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