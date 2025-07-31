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Новини Фото Атака безпілотників на Полтавщину
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Вночі ворог атакував Полтавщину БпЛА: пошкоджено приватний будинок. ФОТО

Російські загарбники вночі 31 липня атакували ударними безпілотниками Полтавську область.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив т.в.о начальника ОВА Володимир Когут.

"Вночі в області працювала ППО. Унаслідок падіння уламків ворожого БпЛА у Кременчуцькому районі сталася пожежа господарчої будівлі . Вибуховою хвилею пошкоджено приватний будинок. За даними ДСНС, пожежу ліквідовано. На щастя, обійшлося без постраждалих", - йдеться в повідомленні.

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Полтавщина
Полтавщина

Автор: 

безпілотник (4646) Полтавська область (1203) Кременчуцький район (43)


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