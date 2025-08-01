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Новости Фото Обстрелы Днепропетровщины
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Оккупанты ночью обстреляли Синельниковский и Никопольский районы, есть пострадавшие. ФОТО

В течение ночи российские захватчики атаковали Синельниковский и Никопольский район Днепропетровщины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник ОВА Сергей Лысак.

Беспилотником были атакованы Васильковская, Украинская и Николаевская громады Синельниковского района.

Пострадала 35-летняя женщина. Возникло несколько пожаров. Горели два фермерских хозяйства, лицей, почта. Загорелось и на территории частного домовладения.

Также россияне обстреляли Покровскую громаду. Побит частный дом. По предварительной информации, из-под завалов достали двух детей. Детали уточняем.

Продолжались атаки на Никопольщину - райцентр, Червоногригорьевскую, Марганецкую громады. Враг терроризировал местных жителей артиллерией и беспилотниками.

Пострадал 25-летний мужчина. Будет лечиться амбулаторно. Повреждены инфраструктура, авто.

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Обстреляли Никопольский район
Обстреляли Никопольский район

Автор: 

обстрел (28806) Днепропетровская область (4303) Никопольский район (354) Синельниковский район (158)


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