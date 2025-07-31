Россияне более десяти раз атаковали Никопольский район: повреждены дома, газопровод и ЛЭП. ФОТОРЕПОРТАЖ
В течение дня 31 июля Никопольский район Днепропетровской области пережил с десяток вражеских атак. Агрессор применял FPV-дроны и артиллерию.
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, под ударом находились райцентр, Марганецкая, Червоногригорьевская, Мировская и Покровская громады.
Вследствие вражеских ударов повреждены 3 частных дома, газопровод и линии электропередач. Горели хозяйственная постройка и сухая трава.
Сообщается, что обошлось без погибших и пострадавших.
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