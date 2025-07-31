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Новини Фото Обстріли Нікопольщини
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Росіяни понад десять разів атакували Нікопольщину: пошкоджено будинки, газогін та ЛЕП. ФОТОрепортаж

Протягом дня 31 липня Нікопольський район Дніпропетровської області пережив з десяток ворожих атак. Агресор застосовував FPV-дрони та артилерію.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, під ударом перебували райцентр, Марганецька, Червоногригорівська, Мирівська і Покровська громади.

Унаслідок ворожих ударів пошкоджені 3 приватні будинки, газогін та лінії електропередач. Горіли господарська споруда і суха трава.

Також дивіться: РФ вдарила по підприємствах на Дніпропетровщині: виникли пожежі. ФОТОрепортаж

Повідомляється, що минулося без загиблих і постраждалих.

Обстріли Нікопольщини 31 липня
Обстріли Нікопольщини 31 липня
Обстріли Нікопольщини 31 липня
Обстріли Нікопольщини 31 липня
Обстріли Нікопольщини 31 липня

Автор: 

обстріл (30130) Нікополь (1295) Дніпропетровська область (4086) Нікопольський район (356)


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