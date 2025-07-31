Росіяни понад десять разів атакували Нікопольщину: пошкоджено будинки, газогін та ЛЕП. ФОТОрепортаж
Протягом дня 31 липня Нікопольський район Дніпропетровської області пережив з десяток ворожих атак. Агресор застосовував FPV-дрони та артилерію.
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, під ударом перебували райцентр, Марганецька, Червоногригорівська, Мирівська і Покровська громади.
Унаслідок ворожих ударів пошкоджені 3 приватні будинки, газогін та лінії електропередач. Горіли господарська споруда і суха трава.
Повідомляється, що минулося без загиблих і постраждалих.
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