Росіяни понад десять разів атакували Нікопольщину: пошкоджено будинки, газогін та ЛЕП. ФОТОрепортаж

Протягом дня 31 липня Нікопольський район Дніпропетровської області пережив з десяток ворожих атак. Агресор застосовував FPV-дрони та артилерію.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, під ударом перебували райцентр, Марганецька, Червоногригорівська, Мирівська і Покровська громади.



Унаслідок ворожих ударів пошкоджені 3 приватні будинки, газогін та лінії електропередач. Горіли господарська споруда і суха трава.

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Повідомляється, що минулося без загиблих і постраждалих.









