Окупанти вночі обстріляли Синельниківщину та Нікопольщину, є постраждалі. ФОТО

Протягом ночі російські загарбники атакували Синельниківський та Нікопольський район Дніпропетровщини.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Сергій Лисак.

Безпілотником було атаковано Васильківську, Українську та Миколаївську громади Синельниківщини

Постраждала 35-річна жінка. Виникло декілька пожеж. Горіли два фермерські господарства, ліцей, пошта. Зайнялося і на території приватного домоволодіння.

Також росіяни обстріляли Покровську громаді. Понівечений приватний будинок. За попередньою інформацією, з-під завалів дістали двох дітей. Деталі уточнюємо.

Продовжувалися атаки на Нікопольщину – райцентр, Червоногригорівську, Марганецьку громади. Ворог тероризував тамтешніх мешканців артилерією та безпілотниками.

Постраждав 25-річний чоловік. Лікуватиметься амбулаторно. Пошкоджені інфраструктура, авто.

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