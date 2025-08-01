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Новости Фото Атака шахедов на Киевщину
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РФ атаковала Белую Церковь. Возникли пожары на гражданских предприятиях. ФОТОРЕПОРТАЖ

Российские оккупанты в ночь на 1 августа атаковали Киевскую область, в частности Белоцерковский район.

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, информирует Цензор.НЕТ.

"В результате атаки в Белой Церкви возникли масштабные пожары на территории гражданских предприятий.

К ликвидации последствий привлечены более 100 спасателей и 34 единицы техники ГСЧС, среди которой робототехника", - говорится в сообщении.

Пострадавших нет.

По данным ОВА, произошло возгорание производственных помещений и частичное разрушение административного здания одного из мебельных предприятий.

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Обстрел Белой Церкви 1 августа 2025 года Что известно
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Автор: 

Белая Церковь (183) Киевская область (4279) обстрел (28806) ГСЧС (5091) Белоцерковский район (31)


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Ох як зробим, ох як запустим - віддячим сповна...
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01.08.2025 08:52 Ответить
Поки лише на словах...і в " майбутньому часі"...
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01.08.2025 08:54 Ответить
 
 