РФ атаковала Белую Церковь. Возникли пожары на гражданских предприятиях. ФОТОРЕПОРТАЖ

Российские оккупанты в ночь на 1 августа атаковали Киевскую область, в частности Белоцерковский район.

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, информирует Цензор.НЕТ.

"В результате атаки в Белой Церкви возникли масштабные пожары на территории гражданских предприятий.

К ликвидации последствий привлечены более 100 спасателей и 34 единицы техники ГСЧС, среди которой робототехника", - говорится в сообщении.

Пострадавших нет.

По данным ОВА, произошло возгорание производственных помещений и частичное разрушение административного здания одного из мебельных предприятий.











Читайте: Рашисты убили маму троих детей в Херсоне, нанеся артиллерийский удар





