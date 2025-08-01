РФ атаковала Белую Церковь. Возникли пожары на гражданских предприятиях. ФОТОРЕПОРТАЖ
Российские оккупанты в ночь на 1 августа атаковали Киевскую область, в частности Белоцерковский район.
Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, информирует Цензор.НЕТ.
"В результате атаки в Белой Церкви возникли масштабные пожары на территории гражданских предприятий.
К ликвидации последствий привлечены более 100 спасателей и 34 единицы техники ГСЧС, среди которой робототехника", - говорится в сообщении.
Пострадавших нет.
По данным ОВА, произошло возгорание производственных помещений и частичное разрушение административного здания одного из мебельных предприятий.
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Алекс Алекс #551835
показать весь комментарий01.08.2025 08:52 Ответить Мне нравится 2 Ссылка
Ник Литвиненко #400717
показать весь комментарий01.08.2025 08:54 Ответить Мне нравится 3 Ссылка
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