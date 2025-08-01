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РФ атакувала Білу Церкву. Виникли пожежі на цивільних підприємствах. ФОТОрепортаж
Російські окупанти в ніч на 1 серпня атакували Київську область, зокрема Білоцерківський район.
Про це повідомила пресслужба ДСНС, інформує Цензор.НЕТ.
"Внаслідок атаки у Білій Церкві виникли масштабні пожежі на території цивільних підприємств.
До ліквідації наслідків залучені понад 100 рятувальників та 34 одиниці техніки ДСНС, серед якої робототехніка", - йдеться в повідомленні.
Постраждалих немає.
За даними ОВА, сталося загорання виробничих приміщень та часткове руйнування адміністративної будівлі одного з меблевих підприємств.
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Алекс Алекс #551835
показати весь коментар01.08.2025 08:52 Відповісти Мені подобається 2 Посилання
Ник Литвиненко #400717
показати весь коментар01.08.2025 08:54 Відповісти Мені подобається 3 Посилання
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