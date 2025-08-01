РФ атакувала Білу Церкву. Виникли пожежі на цивільних підприємствах. ФОТОрепортаж

Російські окупанти в ніч на 1 серпня атакували Київську область, зокрема Білоцерківський район.

Про це повідомила пресслужба ДСНС, інформує Цензор.НЕТ.

"Внаслідок атаки у Білій Церкві виникли масштабні пожежі на території цивільних підприємств.

До ліквідації наслідків залучені понад 100 рятувальників та 34 одиниці техніки ДСНС, серед якої робототехніка", - йдеться в повідомленні.

Постраждалих немає.

За даними ОВА, сталося загорання виробничих приміщень та часткове руйнування адміністративної будівлі одного з меблевих підприємств.











Читайте: Рашисти вбили маму трьох дітей у Херсоні, завдавши артилерійського удару





