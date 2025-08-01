УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11141 відвідувач онлайн
Новини Фото Атака шахедів на Київщину
2 120 3

РФ атакувала Білу Церкву. Виникли пожежі на цивільних підприємствах. ФОТОрепортаж

Російські окупанти в ніч на 1 серпня атакували Київську область, зокрема Білоцерківський район.

Про це повідомила пресслужба ДСНС, інформує Цензор.НЕТ.

"Внаслідок атаки у Білій Церкві виникли масштабні пожежі на території цивільних підприємств.

До ліквідації наслідків залучені понад 100 рятувальників та 34 одиниці техніки ДСНС, серед якої робототехніка", - йдеться в повідомленні.

Постраждалих немає.

За даними ОВА, сталося загорання виробничих приміщень та часткове руйнування адміністративної будівлі одного з меблевих підприємств.

Обстріл Білої Церкви 1 серпня 2025 року Що відомо
Обстріл Білої Церкви 1 серпня 2025 року Що відомо
Обстріл Білої Церкви 1 серпня 2025 року Що відомо
Обстріл Білої Церкви 1 серпня 2025 року Що відомо
Обстріл Білої Церкви 1 серпня 2025 року Що відомо

Читайте: Рашисти вбили маму трьох дітей у Херсоні, завдавши артилерійського удару

Обстріл Білої Церкви 1 серпня 2025 року Що відомо
Обстріл Білої Церкви 1 серпня 2025 року Що відомо
Обстріл Білої Церкви 1 серпня 2025 року Що відомо

Автор: 

Біла Церква (160) Київська область (4177) обстріл (30130) ДСНС (5233) Білоцерківський район (32)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ох як зробим, ох як запустим - віддячим сповна...
показати весь коментар
01.08.2025 08:52 Відповісти
Поки лише на словах...і в " майбутньому часі"...
показати весь коментар
01.08.2025 08:54 Відповісти
 
 