Ночью Славянск подвергся очередному вражескому обстрелу: повреждены медицинские учреждения и многоэтажные дома. ФОТО

В ночь на 1 августа российские дроны-камикадзе типа "Герань-2" в очередной раз атаковали Славянск.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Славянской ГВА Вадим Лях.

Зафиксированы попадания в центральной части города и в промышленной зоне.

Как отметил Лях, в результате атаки беспилотников повреждены здания медицинских учреждений и многоэтажки.

Обошлось без пострадавших.

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