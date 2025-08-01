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Новини Фото Обстріл Слов’янська
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Вночі Слов’янськ зазнав чергового ворожого обстрілу: пошкоджено медичні заклади та багатоповерхівки. ФОТО

У ніч проти 1 серпня російські дрони-камікадзе типу "Герань-2" вчергове атакували Слов'янськ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Словʼянської МВА Вадим Лях.

Зафіксовано влучання у центральній частині міста та у промисловій зоні.

Як зазначив Лях, внаслідок атаки безпілотників пошкоджені будівлі медичних закладів та багатоповерхівки.

Обійшлося без постраждалих.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Доба на Донеччині: двоє людей загинули, 10 дістали поранення внаслідок російських атак. ФОТОрепортаж

Удар по Слов'янську
Удар по Слов'янську
Удар по Слов'янську

Автор: 

обстріл (30130) Донецька область (9176) Краматорський район (533) Слов’янськ (661)


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