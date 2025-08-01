Вночі Слов’янськ зазнав чергового ворожого обстрілу: пошкоджено медичні заклади та багатоповерхівки. ФОТО
У ніч проти 1 серпня російські дрони-камікадзе типу "Герань-2" вчергове атакували Слов'янськ.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Словʼянської МВА Вадим Лях.
Зафіксовано влучання у центральній частині міста та у промисловій зоні.
Як зазначив Лях, внаслідок атаки безпілотників пошкоджені будівлі медичних закладів та багатоповерхівки.
Обійшлося без постраждалих.
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