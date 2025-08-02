РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8385 посетителей онлайн
Новости Фото Обстрелы Никопольщины
170 1

В течение дня оккупанты атаковали Никопольский район дронами и артиллерией: повреждены дома, предприятие, произошли пожары. ФОТОрепортаж

В течение дня субботы, 2 августа, российские захватчики обстреливали Никопольский район Днепропетровщины из артиллерии и атаковали дронами.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, информирует Цензор.НЕТ.

Под вражескими ударами находились Никополь и Покровская, Марганецкая и Мировская громады.

обстрелы Никопольщины

В результате обстрелов повреждены промышленное предприятие, три частных дома, линия электропередач. Пожары, которые возникли из-за атак, уже ликвидировали.

обстрелы Никопольщины

Кроме этого, по уточненной информации, в результате ночного удара беспилотником по Васильковской громаде Синельниковского района повреждено также здание коммунального предприятия.

обстрелы Никопольщины

обстрелы Никопольщины

Смотрите также: Ночью враг атаковал два района Днепропетровщины: пострадали три человека. ФОТО

Автор: 

обстрел (28852) Никополь (1129) Днепропетровская область (4309) Никопольский район (356) Синельниковский район (160)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Саме час дзеркально відповісти по території ворога українськими ракетами, яких згідно обіцянок ЗЕлідора вже має бути більше 1000 щонайменше.
показать весь комментарий
02.08.2025 19:01 Ответить
 
 