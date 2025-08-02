В течение дня оккупанты атаковали Никопольский район дронами и артиллерией: повреждены дома, предприятие, произошли пожары. ФОТОрепортаж

В течение дня субботы, 2 августа, российские захватчики обстреливали Никопольский район Днепропетровщины из артиллерии и атаковали дронами.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, информирует Цензор.НЕТ.

Под вражескими ударами находились Никополь и Покровская, Марганецкая и Мировская громады.

В результате обстрелов повреждены промышленное предприятие, три частных дома, линия электропередач. Пожары, которые возникли из-за атак, уже ликвидировали.

Кроме этого, по уточненной информации, в результате ночного удара беспилотником по Васильковской громаде Синельниковского района повреждено также здание коммунального предприятия.

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