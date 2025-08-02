Впродовж дня окупанти атакували Нікопольщину дронами та артилерією: пошкоджені будинки, підприємство, сталися пожежі. ФОТОрепортаж

Упродовж дня суботи, 2 серпня, російські загарбники обстрілювали Нікопольський район Дніпропетровщини з артилерії та атакували дронами.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, інформує Цензор.НЕТ.

Під ворожими ударами перебували Нікополь та Покровська, Марганецька і Мирівська громади.

Внаслідок обстрілів пошкоджені промислове підприємство, три приватні будинки, лінія електропередач. Пожежі, які виникли через атаки, вже ліквідували.

Крім цього, за уточненою інформацією, внаслідок нічного удару безпілотником по Васильківській громаді Синельникіського району пошкоджена також будівля комунального підприємства.

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