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Новини Фото Обстріли Нікопольщини
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Впродовж дня окупанти атакували Нікопольщину дронами та артилерією: пошкоджені будинки, підприємство, сталися пожежі. ФОТОрепортаж

Упродовж дня суботи, 2 серпня, російські загарбники обстрілювали Нікопольський район Дніпропетровщини з артилерії та атакували дронами.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, інформує Цензор.НЕТ.

Під ворожими ударами перебували Нікополь та Покровська, Марганецька і Мирівська громади.

обстріли Нікопольщини

Внаслідок обстрілів пошкоджені промислове підприємство, три приватні будинки, лінія електропередач. Пожежі, які виникли через атаки, вже ліквідували.

обстріли Нікопольщини

Крім цього, за уточненою інформацією, внаслідок нічного удару безпілотником по Васильківській громаді Синельникіського району пошкоджена також будівля комунального підприємства.

обстріли Нікопольщини

обстріли Нікопольщини

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Автор: 

обстріл (30176) Нікополь (1298) Дніпропетровська область (4093) Нікопольський район (359) Синельниківський район (160)


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Саме час дзеркально відповісти по території ворога українськими ракетами, яких згідно обіцянок ЗЕлідора вже має бути більше 1000 щонайменше.
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02.08.2025 19:01 Відповісти
 
 