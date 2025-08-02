Вночі ворог атакував два райони Дніпропетровщини: постраждали троє людей. ФОТО

У ніч на 2 серпня ворог атакував Дніпропетровську область. Під ударом були Синельниківський та Нікопольський райони, є руйнування та постраждалі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Сергій Лисак.

Синельниківський район ворог атакував дронами. Безпілотник росіяни запустили по Васильківській громаді. Поранення там отримав 30-річний чоловік. Також загорівся дах приватного будинку – вогонь загасили рятувальники. Знищена господарська споруда, а пошкоджень зазнали адміністративна будівля, 4 приватні будинки та автомобіль.

Також росіяни запустили FPV-дрони по Межівській громаді. Там поранень зазнали двоє людей. Також ворог пошкодив два приватні будинки та автомобіль.

У Нікопольському районі ворог атакував сам Нікополь та Покровську громаду. Армія рф била безпілотниками та артилерією. Пошкоджень зазнали два багатоквартирні та приватний будинки. Також постраждали господарські споруди, автомобіль, лінія електропередач. Сталися пожежі – їх уже вгамували.

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