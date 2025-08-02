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Новости Фото Обстрелы Днепропетровщины
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Ночью враг атаковал два района Днепропетровской области: пострадали три человека. ФОТО

В ночь на 2 августа враг атаковал Днепропетровскую область. Под ударом были Синельниковский и Никопольский районы, есть разрушения и пострадавшие.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник ОВА Сергей Лысак.

Синельниковский район враг атаковал дронами. Беспилотник россияне запустили по Васильковской громаде. Ранения там получил 30-летний мужчина. Также загорелась крыша частного дома - огонь потушили спасатели. Уничтожена хозяйственная постройка, а повреждения получили административное здание, 4 частных дома и автомобиль.

Также россияне запустили FPV-дроны по Межевской громаде. Там ранения получили два человека. Также враг повредил два частных дома и автомобиль.

В Никопольском районе враг атаковал сам Никополь и Покровскую громаду. Армия рф била беспилотниками и артиллерией. Повреждения получили два многоквартирных и частный дома. Также пострадали хозяйственные постройки, автомобиль, линия электропередач. Произошли пожары - их уже утихомирили.

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Днепропетровская область
Днепропетровская область
Днепропетровская область

Автор: 

обстрел (28834) Никополь (1127) Днепропетровская область (4307) Никопольский район (356) Синельниковский район (160)


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