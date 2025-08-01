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Удар РФ по Синельниківському району Дніпропетровщини: з-під завалів дістали двох дітей. ФОТОрепортаж
Російські окупанти атакували Синельниківський район на Дніпропетровщині, внаслідок чого постраждали, зокрема, діти.
Про це повідомив глава ОВА Сергій Лисак, інформує Цензор.НЕТ.
З-під завалів дістали двох дітей.
"За словами лікарів, стан 4-річного хлопчика важкий. 15-річна дівчинка – у стані середньої тяжкості.
Їм надають всю необхідну меддопомогу", - зазначив він.
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Дід Степан
показати весь коментар01.08.2025 09:05 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
zen2010dao
показати весь коментар01.08.2025 09:27 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Володимир Омельянов
показати весь коментар01.08.2025 09:16 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
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