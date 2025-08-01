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Новини Фото Обстріли Дніпропетровщини
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Удар РФ по Синельниківському району Дніпропетровщини: з-під завалів дістали двох дітей. ФОТОрепортаж

Російські окупанти атакували Синельниківський район на Дніпропетровщині, внаслідок чого постраждали, зокрема, діти.

Про це повідомив глава ОВА Сергій Лисак, інформує Цензор.НЕТ.

З-під завалів дістали двох дітей.

"За словами лікарів, стан 4-річного хлопчика важкий. 15-річна дівчинка – у стані середньої тяжкості.

Їм надають всю необхідну меддопомогу", - зазначив він.

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Дітей дістали з-під завалів на Дніпропетровщині
Дітей дістали з-під завалів на Дніпропетровщині
Дітей дістали з-під завалів на Дніпропетровщині
Дітей дістали з-під завалів на Дніпропетровщині

Автор: 

діти (5230) обстріл (30130) Дніпропетровська область (4086) Синельниківський район (159)


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Зеленский з ****** міняють тактику. Максимально залякати цивільне населення і на умовах москви підписати капітуляцію!
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01.08.2025 09:05 Відповісти
Типу військових вже нема і всі погодяться їхати у Сибір валити ліс?
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01.08.2025 09:27 Відповісти
Терор рашиських чортів не припиняєтся адекватної відповіді по ворогу немає ,ворог розуміє тільки силу на жаль влада проросійського клоуна цього не хоче розуміти.
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01.08.2025 09:16 Відповісти
 
 