РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8385 посетителей онлайн
Новости Фото Обстрелы Донетчины
280 1

Россияне нанесли артиллерийский удар по Константиновке: погиб мужчина, повреждены дома и автомобили. ФОТО

В субботу, 2 августа, российские оккупанты обстреляли Константиновку в Донецкой области из ствольной артиллерии. В результате вражеской атаки погиб человек.

Об этом сообщил начальник Константиновской ГВА Сергей Горбунов, информирует Цензор.НЕТ.

"Очередной вражеский удар по городу Константиновке из ствольной артиллерии унес жизнь мирного жителя. Человек получил телесные повреждения, несовместимые с жизнью, находясь в собственном доме", - рассказал чиновник.

обстрел Константиновки

Из-за российского обстрела повреждены фасады частных жилых домов и легковой автомобиль.

Читайте также: Россияне обстреляли жилой сектор Константиновки: двое раненых, повреждены дома

Автор: 

обстрел (28852) Донецкая область (10377) Покровский район (824) Константиновка (40)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
показать весь комментарий
02.08.2025 19:49 Ответить
 
 