Россияне нанесли артиллерийский удар по Константиновке: погиб мужчина, повреждены дома и автомобили. ФОТО
В субботу, 2 августа, российские оккупанты обстреляли Константиновку в Донецкой области из ствольной артиллерии. В результате вражеской атаки погиб человек.
Об этом сообщил начальник Константиновской ГВА Сергей Горбунов, информирует Цензор.НЕТ.
"Очередной вражеский удар по городу Константиновке из ствольной артиллерии унес жизнь мирного жителя. Человек получил телесные повреждения, несовместимые с жизнью, находясь в собственном доме", - рассказал чиновник.
Из-за российского обстрела повреждены фасады частных жилых домов и легковой автомобиль.
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Чайка Київ
показать весь комментарий02.08.2025 19:49 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
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