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Новости Обстрелы Донетчины
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Россияне обстреляли жилой сектор Константиновки: двое раненых, повреждены дома

константиновка, обстрел

Российские захватчики атаковали из ствольной артиллерии Константиновку Донецкой области. В результате вражеского обстрела пострадали два человека, повреждены жилые дома.

Об этом сообщил глава ГВА Сергей Горбунов, информирует Цензор.НЕТ.

"Российские оккупанты, применив ствольную артиллерию, нанесли удар по жилому сектору города. В результате обстрела пострадали двое мирных жителей. Оба получили ранения по месту жительства. Сейчас пострадавшим оказана необходимая медицинская помощь", - рассказал чиновник.

Из-за российского обстрела повреждения получили фасады частного и многоквартирного жилых домов.

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Автор: 

обстрел (28772) Донецкая область (10345) Покровский район (813) Константиновка (39)


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