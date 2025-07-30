Россияне обстреляли жилой сектор Константиновки: двое раненых, повреждены дома
Российские захватчики атаковали из ствольной артиллерии Константиновку Донецкой области. В результате вражеского обстрела пострадали два человека, повреждены жилые дома.
Об этом сообщил глава ГВА Сергей Горбунов, информирует Цензор.НЕТ.
"Российские оккупанты, применив ствольную артиллерию, нанесли удар по жилому сектору города. В результате обстрела пострадали двое мирных жителей. Оба получили ранения по месту жительства. Сейчас пострадавшим оказана необходимая медицинская помощь", - рассказал чиновник.
Из-за российского обстрела повреждения получили фасады частного и многоквартирного жилых домов.
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