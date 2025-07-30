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Новини Обстріли Донеччини
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Росіяни обстріляли житловий сектор Костянтинівки: двоє поранених, пошкоджено будинки

костянтинівка, обстріл

Російські загарбники атакували зі ствольної артилерії Костянтинівку Донецької області. Внаслідок ворожого обстрілу постраждали дві людини, пошкоджено житлові будинки.

Про це повідомив очільник МВА Сергій Горбунов, інформує Цензор.НЕТ.

"Російські окупанти, застосувавши ствольну артилерію, завдали удару по житловому сектору міста. Внаслідок обстрілу постраждали двоє мирних жителів. Обидва дістали поранення за місцем проживання. Наразі постраждалим надано необхідну медичну допомогу", - розповів посадовець.

Через російський обстріл пошкоджень зазнали фасади приватного та багатоквартирного житлових будинків.

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Автор: 

обстріл (30096) Донецька область (9163) Покровський район (823) Костянтинівка (38)


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