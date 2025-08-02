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Новини Фото Обстріли Донеччини
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Росіяни вдарили з артилерії по Костянтинівці: загинув чоловік, пошкоджено будинки та авто. ФОТО

У суботу, 2 серпня, російські окупанти обстріляли Костянтинівку на Донеччині зі ствольної артилерії. Внаслідок ворожої атаки загинула людина.

Про це повідомив начальник Костянтинівської МВА Сергій Горбунов, інформує Цензор.НЕТ.

"Черговий ворожий удар по місту Костянтинівці зі ствольної артилерії забрав життя мирного мешканця. Людина дістала тілесні ушкодження, несумісні з життям, перебуваючи у власному будинку", - розповів посадовець.

обстріл костянтинівки

Через російський обстріл пошкоджено фасади приватних житлових будинків та легковий автомобіль.

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Автор: 

обстріл (30176) Донецька область (9193) Покровський район (829) Костянтинівка (39)


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02.08.2025 19:49 Відповісти
 
 