Российский дрон уничтожил склад литовской организации помощи Украине "Blue/Yellow" в Киеве. ФОТО

В результате массированной российской атаки в ночь на четверг, 31 июля, ударом дрона в Киеве был уничтожен склад литовской организации гуманитарной помощи Украине "Blue/Yellow".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

В организации отметили, что их киевский склад был полностью уничтожен в результате удара. Также серьезно были повреждены соседние здания.

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По сообщению организации, этот склад был одним из нескольких, которые "Blue/Yellow" использует для временного хранения гуманитарной помощи из Литвы перед отправкой на фронт.

В момент удара помещения были практически пусты - там хранились только средства индивидуальной защиты (каски, жилеты) для сотрудников и медиков. Серьезных потерь организация не понесла.

"В Украине никто не застрахован от подобных нападений. Это повседневная реальность войны. Самое главное, что не пострадали люди. Фонд не понес серьезных потерь, поэтому наша работа не прекращается - мы продолжим собирать средства и отправлять их защитникам Украины", - заявила директор "Blue/Yellow" Лаура Паукште.

Напомним, в июне из-за атаки РФ в Запорожье уничтожен склад с гуманитарной помощью - не менее сотни тонн.