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Новости Фото Атака беспилотников на Киев
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Российский дрон уничтожил склад литовской организации помощи Украине "Blue/Yellow" в Киеве. ФОТО

В результате массированной российской атаки в ночь на четверг, 31 июля, ударом дрона в Киеве был уничтожен склад литовской организации гуманитарной помощи Украине "Blue/Yellow".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

В организации отметили, что их киевский склад был полностью уничтожен в результате удара. Также серьезно были повреждены соседние здания.

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Дрон уничтожил склад литовской организации помощи Украине

По сообщению организации, этот склад был одним из нескольких, которые "Blue/Yellow" использует для временного хранения гуманитарной помощи из Литвы перед отправкой на фронт.

В момент удара помещения были практически пусты - там хранились только средства индивидуальной защиты (каски, жилеты) для сотрудников и медиков. Серьезных потерь организация не понесла.

"В Украине никто не застрахован от подобных нападений. Это повседневная реальность войны. Самое главное, что не пострадали люди. Фонд не понес серьезных потерь, поэтому наша работа не прекращается - мы продолжим собирать средства и отправлять их защитникам Украины", - заявила директор "Blue/Yellow" Лаура Паукште.

Напомним, в июне из-за атаки РФ в Запорожье уничтожен склад с гуманитарной помощью - не менее сотни тонн.

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Литва (2553) гуманитарная помощь (1273) склад (156) Воздушные атаки на Киев (856)


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У захищених місцях подібні склади робити не можна?
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03.08.2025 12:21 Ответить
Не на часі. Або вкрали, навели ракети (дозволили халантним відношенням).
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03.08.2025 12:25 Ответить
Вкрали..я 2 місяці неможу отримати засоби гігієни..нема типу..так шо крім касок та броніків можна закопати будь що, а потім на пром чи олх продати..там нвюхові прибутки
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03.08.2025 12:34 Ответить
Якщо вкрали , тоді навів той , що вкрав. Можна його знайти ...
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03.08.2025 12:42 Ответить
Дії коригувальників, в Україні, ОЧЕВИДНІ для Українців, як і бездіяльність щодо них, стефанчуків+зеленського та осіб з Будинку Уряду!
Це, як на міндіча шурму чернишов каламойського шуфрича, захищати у ТУРБОРЕЖИМІ ???
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03.08.2025 12:25 Ответить
Навіщо про це об'являти, щоб вороги раділи?
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03.08.2025 12:33 Ответить
Vsego s nacala vojni oni sobrali 100mln evro dlia pomoci Ukraine
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03.08.2025 12:34 Ответить
Рідістка Кет відстучала.
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03.08.2025 12:43 Ответить
Спочатку розікрали , а потім ,,дрон поцілив".
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03.08.2025 13:09 Ответить
 
 