Російський дрон знищив склад литовської організації допомоги Україні "Blue/Yellow" в Києві. ФОТО

Унаслідок масованої російської атаки в ніч на четвер, 31 липня, ударом дрона у Києві був знищений склад литовської організації гуманітарної допомоги Україні "Blue/Yellow".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".

В організації зазначили, що їхній київський склад був повністю знищений внаслідок удару. Також серйозно були пошкоджені сусідні будівлі.

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За повідомленням організації, цей склад був одним з декількох, які "Blue/Yellow" використовує для тимчасового зберігання гуманітарної допомоги з Литви перед відправкою на фронт.

В момент удару приміщення були практично порожні – там зберігалися тільки засоби індивідуального захисту (каски, жилети) для співробітників і медиків. Серйозних втрат організація не зазнала.

"В Україні ніхто не застрахований від подібних нападів. Це повсякденна реальність війни. Найголовніше, що не постраждали люди. Фонд не зазнав серйозних втрат, тому наша робота не припиняється – ми продовжимо збирати кошти і відправляти їх захисникам України", – заявила директорка "Blue/Yellow" Лаура Паукште.

Нагадаємо, у червні через атаку РФ у Запоріжжі знищений склад з гуманітарною допомогою – не менше сотні тонн.