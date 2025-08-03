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Новини Фото Атака безпілотників на Київ
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Російський дрон знищив склад литовської організації допомоги Україні "Blue/Yellow" в Києві. ФОТО

 Унаслідок масованої російської атаки в ніч на четвер, 31 липня, ударом дрона у Києві був знищений склад литовської організації гуманітарної допомоги Україні "Blue/Yellow".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".

В організації зазначили, що їхній київський склад був повністю знищений внаслідок удару. Також серйозно були пошкоджені сусідні будівлі.

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Дрон знищив склад литовської організації допомоги Україні

За повідомленням організації, цей склад був одним з декількох, які "Blue/Yellow" використовує для тимчасового зберігання гуманітарної допомоги з Литви перед відправкою на фронт.

В момент удару приміщення були практично порожні – там зберігалися тільки засоби індивідуального захисту (каски, жилети) для співробітників і медиків. Серйозних втрат організація не зазнала.

"В Україні ніхто не застрахований від подібних нападів. Це повсякденна реальність війни. Найголовніше, що не постраждали люди. Фонд не зазнав серйозних втрат, тому наша робота не припиняється – ми продовжимо збирати кошти і відправляти їх захисникам України", – заявила директорка "Blue/Yellow" Лаура Паукште.

Нагадаємо, у червні через атаку РФ у Запоріжжі знищений склад з гуманітарною допомогою – не менше сотні тонн.

Автор: 

Литва (2503) гуманітарна допомога (1014) склад (184) Повітряні атаки на Київ (913)


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У захищених місцях подібні склади робити не можна?
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03.08.2025 12:21 Відповісти
Не на часі. Або вкрали, навели ракети (дозволили халантним відношенням).
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03.08.2025 12:25 Відповісти
Вкрали..я 2 місяці неможу отримати засоби гігієни..нема типу..так шо крім касок та броніків можна закопати будь що, а потім на пром чи олх продати..там нвюхові прибутки
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03.08.2025 12:34 Відповісти
Якщо вкрали , тоді навів той , що вкрав. Можна його знайти ...
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03.08.2025 12:42 Відповісти
Дії коригувальників, в Україні, ОЧЕВИДНІ для Українців, як і бездіяльність щодо них, стефанчуків+зеленського та осіб з Будинку Уряду!
Це, як на міндіча шурму чернишов каламойського шуфрича, захищати у ТУРБОРЕЖИМІ ???
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03.08.2025 12:25 Відповісти
Навіщо про це об'являти, щоб вороги раділи?
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03.08.2025 12:33 Відповісти
Vsego s nacala vojni oni sobrali 100mln evro dlia pomoci Ukraine
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03.08.2025 12:34 Відповісти
Рідістка Кет відстучала.
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03.08.2025 12:43 Відповісти
Спочатку розікрали , а потім ,,дрон поцілив".
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03.08.2025 13:09 Відповісти
 
 