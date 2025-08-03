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В течение дня российские войска обстреляли Днепропетровщину более 20 раз, - ОВА. ФОТОрепортаж

3 августа российские войска обстреливали Никопольский и Синельниковский районы Днепропетровщины более 20 раз.

Об этом сообщил глава ОВА Сергей Лысак, передает Цензор.НЕТ.

По Никопольскому району агрессор бил из артиллерии, направлял на населенные пункты БПЛА. Досталось районному центру, Марганецкой, Мировской, Покровской громадам.

Повреждены частные предприятия, автокран, полуприцеп, рынок, магазин, два админздания, детский сад, четыре многоэтажки. Повреждены также частный дом, легковой автомобиль, парник. Зацепило и линию электропередач. Из-за вражеских обстрелов возникло несколько возгораний. Огонь потушили.

Последствия обстрелов Никопольского района

Читайте на "Цензор.НЕТ": В течение дня оккупанты атаковали Никопольщину дронами и артиллерией: повреждены дома, предприятие, произошли пожары. ФОТОрепортаж

"По Маломихайловской громаде на Синельниковщине российские войска применили FPV-дрон. Произошел пожар, который спасатели укротили. К вечеру противник ударил КАБами по Новопавловской громаде. Никто из людей не пострадал", - рассказал Лысак.

Последствия обстрелов Никопольского района
Последствия обстрелов Никопольского района
Последствия обстрелов Никопольского района

Автор: 

обстрел (28869) Днепропетровская область (4309) Никопольский район (358) Синельниковский район (162)


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