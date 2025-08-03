В течение дня российские войска обстреляли Днепропетровщину более 20 раз, - ОВА. ФОТОрепортаж
3 августа российские войска обстреливали Никопольский и Синельниковский районы Днепропетровщины более 20 раз.
Об этом сообщил глава ОВА Сергей Лысак, передает Цензор.НЕТ.
По Никопольскому району агрессор бил из артиллерии, направлял на населенные пункты БПЛА. Досталось районному центру, Марганецкой, Мировской, Покровской громадам.
Повреждены частные предприятия, автокран, полуприцеп, рынок, магазин, два админздания, детский сад, четыре многоэтажки. Повреждены также частный дом, легковой автомобиль, парник. Зацепило и линию электропередач. Из-за вражеских обстрелов возникло несколько возгораний. Огонь потушили.
"По Маломихайловской громаде на Синельниковщине российские войска применили FPV-дрон. Произошел пожар, который спасатели укротили. К вечеру противник ударил КАБами по Новопавловской громаде. Никто из людей не пострадал", - рассказал Лысак.
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