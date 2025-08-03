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Протягом дня російські війська били по Дніпропетровщині понад 20 разів, - ОВА. ФОТОрепортаж

3 серпня російські війська обстрілювали Нікопольський та Синельниківський райони Дніпропетровщини понад 20 разів.

Про це повідомив очільник ОВА Сергій Лисак, передає Цензор.НЕТ.

Так по Нікопольському району агресор гатив з артилерії, скеровував на населені пункти БпЛА. Дісталося районному центру, Марганецькій, Мирівській, Покровській громадам. 

Пошкоджені приватні підприємства, автокран, напівпричіп, ринок, магазин, дві адмінбудівлі, дитячий садок, чотири багатоповерхівки. Понівечені також приватна оселя, легковий автомобіль, парник. Зачепило й лінію електропередач. Через ворожі обстріли виникло декілька займань. Вогонь загасили.

Наслідки обстрілів Нікопольщини

Читайте на "Цензор.НЕТ": Впродовж дня окупанти атакували Нікопольщину дронами та артилерією: пошкоджені будинки, підприємство, сталися пожежі. ФОТОрепортаж

"По Маломихайлівській громаді на Синельниківщині російські війська застосували FPV-дрон. Сталася пожежа, яку рятувальники приборкали. Надвечір противник вдарив КАБами по Новопавлівській громаді. Ніхто з людей не постраждав", - розповів Лисак.

Наслідки обстрілів Нікопольщини
Наслідки обстрілів Нікопольщини
Наслідки обстрілів Нікопольщини

Автор: 

обстріл (30193) Дніпропетровська область (4094) Нікопольський район (361) Синельниківський район (162)


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