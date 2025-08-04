Растаможка квадроциклов по заниженной стоимости с убытками почти в 1 млн грн: о подозрении инспектору Гостаможслужбы. ФОТО

Старшему государственному инспектору Киевской таможни сообщено о подозрении в злоупотреблении служебным положением, его подозревают в растаможивании квадроциклов по заниженной стоимости.

Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, чиновник в свой выходной день вышел на работу для оформления таможенной декларации на импорт партии квадроциклов, которые ввозились на таможенную территорию Украины с привлечением компаний-импортеров, зарегистрированных в оффшорных зонах.

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"Несмотря на наличие признаков подделки документов, представленных для таможенного оформления, работник таможни сознательно проигнорировал очевидные риски и безосновательно применил заниженную ставку для расчета таможенных платежей. Такие действия привели к недополучению Государственным бюджетом Украины средств на сумму почти 1 млн гривен", - рассказали в Офисе Генпрокурора.