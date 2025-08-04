Розмитнення квадроциклів за заниженою вартістю зі збитками в майже 1 млн грн: повідомлено про підозру інспектору Держмитслужби. ФОТО

Старшому державному інспектору Київської митниці повідомлено про підозру у зловживанні службовим становищем, його підозрюють у розмитненні квадроциклів за заниженою вартістю.

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, посадовець у свій вихідний день вийшов на роботу для оформлення митної декларації на імпорт партії квадроциклів, які ввозились на митну територію України із залученням компаній-імпортерів, зареєстрованих в офшорних зонах.

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"Попри наявність ознак підробки документів, поданих для митного оформлення, працівник митниці свідомо проігнорував очевидні ризики та безпідставно застосував занижену ставку для розрахунку митних платежів. Такі дії призвели до недоотримання Державним бюджетом України коштів на суму майже 1 млн гривень", - розповіли в Офісі Генпрокурора.