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Розмитнення квадроциклів за заниженою вартістю зі збитками в майже 1 млн грн: повідомлено про підозру інспектору Держмитслужби. ФОТО

Старшому державному інспектору Київської митниці повідомлено про підозру у зловживанні службовим становищем, його підозрюють у розмитненні квадроциклів за заниженою вартістю.

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, посадовець у свій вихідний день вийшов на роботу для оформлення митної декларації на імпорт партії квадроциклів, які ввозились на митну територію України із залученням компаній-імпортерів, зареєстрованих в офшорних зонах.

Митнику повідомили про підозру

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"Попри наявність ознак підробки документів, поданих для митного оформлення, працівник митниці свідомо проігнорував очевидні ризики та безпідставно застосував занижену ставку для розрахунку митних платежів. Такі дії призвели до недоотримання Державним бюджетом України коштів на суму майже 1 млн гривень", - розповіли в Офісі Генпрокурора.

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розмитнення (192) митниця (1901) Офіс Генпрокурора (3363)


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А каков откат?
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04.08.2025 15:04 Відповісти
Влада дуркує - квадрацікли як і авто ТРЕБА ЗАВОЗИТИ взагалі з нульовим митом
- бо у Україні нема заводів
- бо в Україні іде війна
- бо у Раді сидять БЬЯДІ, що їздять на дорогих авто та отримують від українців добру зарплату, А САМИХ УКРАЇНЦІВ обдирають до трусів своїми митами ,
Раду за закон про евробляхи гнати у шію .
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04.08.2025 15:10 Відповісти
Чому тільки інспектору? Там вся вертикаль задіяна! Голова митної служби казково збагатився під час головування! Точніше не він, а його батьки та тещі...
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04.08.2025 15:16 Відповісти
Плешивиі , вгодований, пі..ор, старший державний інспектор, в вихідний..., квадроцікл, ...
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04.08.2025 15:23 Відповісти
 
 