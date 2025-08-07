Ночью российские беспилотники атаковали Корюковку на Черниговщине: повреждены дома и гражданская инфраструктура. ФОТОрепортаж
В ночь на 7 августа российские ударные беспилотники атаковали город Корюковка Черниговской области, повреждены жилые дома и гражданская инфраструктура.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в полиции Черниговской области.
"В ночь на 7 августа россияне атаковали ударными беспилотниками город Корюковка. В результате атаки были повреждены жилые дома, автомобили местных жителей и гражданская инфраструктура. Информация о пострадавших не поступала", - говорится в сообщении.
Сейчас правоохранители фиксируют последствия атаки и собирают доказательства очередных военных преступлений российских захватчиков.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль