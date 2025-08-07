РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12253 посетителя онлайн
Новости Фото Атака дронов на Черниговщину
695 0

Ночью российские беспилотники атаковали Корюковку на Черниговщине: повреждены дома и гражданская инфраструктура. ФОТОрепортаж

В ночь на 7 августа российские ударные беспилотники атаковали город Корюковка Черниговской области, повреждены жилые дома и гражданская инфраструктура.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в полиции Черниговской области.

"В ночь на 7 августа россияне атаковали ударными беспилотниками город Корюковка. В результате атаки были повреждены жилые дома, автомобили местных жителей и гражданская инфраструктура. Информация о пострадавших не поступала", - говорится в сообщении.

Сейчас правоохранители фиксируют последствия атаки и собирают доказательства очередных военных преступлений российских захватчиков.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Враг атаковал Сумскую область двумя беспилотниками, пострадал человек

Корюковка
Корюковка
Корюковка
Корюковка

Автор: 

беспилотник (4067) обстрел (28929) Черниговская область (1217) Корюковский район (20) Корюковка (1)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
 
 