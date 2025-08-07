Вночі російські безпілотники атакували Корюківку на Чернігівщині: пошкоджені будинки та цивільна інфраструктура. ФОТОрепортаж
У ніч на 7 серпня російські ударні безпілотники атакували місто Корюківка Чернігівської області, пошкоджені житлові будинки та цивільна інфраструктура.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у поліції Чернігівської області.
"В ніч на 7 серпня росіяни атакували ударними безпілотниками місто Корюківку. Внаслідок атаки було пошкоджено житлові будинки, автомобілі місцевих мешканців та цивільну інфраструктуру. Інформація про постраждалих не надходила", - йдеться в повідомленні.
Наразі правоохоронці фіксують наслідки атаки та збирають докази чергових воєнних злочинів російських загарбників.
