Вночі російські безпілотники атакували Корюківку на Чернігівщині: пошкоджені будинки та цивільна інфраструктура. ФОТОрепортаж

У ніч на 7 серпня російські ударні безпілотники атакували місто Корюківка Чернігівської області, пошкоджені житлові будинки та цивільна інфраструктура.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у поліції Чернігівської області.

"В ніч на 7 серпня росіяни атакували ударними безпілотниками місто Корюківку. Внаслідок атаки було пошкоджено житлові будинки, автомобілі місцевих мешканців та цивільну інфраструктуру. Інформація про постраждалих не надходила", - йдеться в повідомленні.

Наразі правоохоронці фіксують наслідки атаки та збирають докази чергових воєнних злочинів російських загарбників.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ворог атакував Сумщину двома безпілотниками, постраждала людина







