Пытались провести мужчин в Румынию за 5 000 евро: на Буковине задержаны несовершеннолетние "проводники", - ГПСУ. ВИДЕО+ФОТО
Пограничники Черновицкого отряда разоблачили попытку незаконного пересечения границы со стороны четырех человек, двое из которых - несовершеннолетние проводники.
Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, инцидент произошел вблизи отдела "Красноильск". Двое юношей 2009 и 2010 годов рождения вели к границе двух мужчин из Винницкой и Ивано-Франковской областей. За попытку нелегального пересечения каждый из них заплатил по 5 тысяч евро.
Впоследствии неподалеку пограничники обнаружили еще двух местных несовершеннолетних (2008 и 2009 годов рождения), которые доставили группу к границе и ждали завершения "операции", чтобы забрать проводников.
Несовершеннолетние переданы родителям. В отношении других лиц составлены админматериалы по ст. 204-1 и 185-10 КУоАП. Продолжается установление организатора канала.
Вони мріяли, щоб до них зверталися "пане провідник".