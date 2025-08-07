РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12367 посетителей онлайн
Новости Фото Уклонение от мобилизации
583 4

Пытались провести мужчин в Румынию за 5 000 евро: на Буковине задержаны несовершеннолетние "проводники", - ГПСУ. ВИДЕО+ФОТО

Пограничники Черновицкого отряда разоблачили попытку незаконного пересечения границы со стороны четырех человек, двое из которых - несовершеннолетние проводники.

Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, инцидент произошел вблизи отдела "Красноильск". Двое юношей 2009 и 2010 годов рождения вели к границе двух мужчин из Винницкой и Ивано-Франковской областей. За попытку нелегального пересечения каждый из них заплатил по 5 тысяч евро.

Впоследствии неподалеку пограничники обнаружили еще двух местных несовершеннолетних (2008 и 2009 годов рождения), которые доставили группу к границе и ждали завершения "операции", чтобы забрать проводников.

На Буковине несовершеннолетние вели мужчин к границе

Несовершеннолетние переданы родителям. В отношении других лиц составлены админматериалы по ст. 204-1 и 185-10 КУоАП. Продолжается установление организатора канала.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": За $5-11 тыс. помогали "откосить" от призыва: задержаны семеро организаторов "уклонистских схем", - СБУ. ФОТОрепортаж

Автор: 

Буковина (905) Госпогранслужба (6729) Львовская область (2980) Стрыйский район (27)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Піонери і комсомольці на літніх канікулах читали книжки "Мала земля","Земля Саннікова", "Цілина", і "Відродження".
показать весь комментарий
07.08.2025 15:49 Ответить
"Земля Саннікова" трохи не з тої опери. Ви б ще "Плутонію" згадали. )))

показать весь комментарий
07.08.2025 15:55 Ответить
двоє з яких - неповнолітні провідники Джерело: https://censor.net/ua/p3567495
********
Вони мріяли, щоб до них зверталися "пане провідник".

показать весь комментарий
07.08.2025 15:52 Ответить
Вільні люди вільної країни.
показать весь комментарий
07.08.2025 16:18 Ответить
 
 