За $5-11 тыс. помогали "откосить" от призыва: задержаны семь организаторов "уклонистских схем", - СБУ. ФОТОрепортаж

Ликвидированы новые схемы уклонения от мобилизации на западе, севере и в центральном регионе Украины. По результатам комплексных мероприятий задержаны семь организаторов сделок.

Об этом рассказали в Службе безопасности Украины, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, организаторы за суммы от 5 до 11 тысяч долларов США помогали военнообязанным "откосить" от призыва, используя различные схемы.

Так, например, на Закарпатье задержан киевлянин, который за деньги "подвозил" уклонистов к западной границе под видом пациентов экстренной медицинской помощи.

Для этого делец оборудовал свой микроавтобус спецсигналами и опознавательными наклейками "скорой". Также во время транспортировки клиентов фигурант включал проблесковые маячки, пытаясь беспрепятственно проезжать блокпосты.

Кроме этого, в Раховском районе области задержан 58-летний рецидивист, ранее судимый за разбой, который "подсказывал" военнообязанным маршруты побега в Евросоюз. Один из "вариантов" заключался в преодолении водных преград, в частности - через пограничные участки реки Тиса.

В Черкасской области задержан житель Звенигородского района, который продавал уклонистам фиктивные справки об инвалидности их детей для беспрепятственного выезда из Украины. Для оформления поддельных меддокументов фигурант использовал личные связи среди местных врачей.

На Черниговщине разоблачены четыре жителя города Прилуки, "сливавшие" в мессенджеры локации Сил обороны, в частности - мобильных блокпостов ТЦК.

Отмечается, что в данное время всем задержанным сообщено о подозрении в соответствии с совершенными преступлениями по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины:

  • ч. 3 ст. 332 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины);
  • ч. 1 ст. 114-1 (препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований в особый период);
  • ч. 3 ст. 369-2 (злоупотребление влиянием).

Злоумышленники находятся под стражей. Им грозит до 9 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Коли вже з'явиться новина про ув'язнення (років на 100) Борисова та конфіскацію всього майна цього виродка? Що, його сімейка досі не встигла все приховати/продати?
07.08.2025 13:31
Цей ,що придумав фокус зі швидокою - красавчік .Його потрібно у відділ проведення спецоперацій ГРУ - не можна розкидатися талантами
07.08.2025 13:34
Шобло перевернуло с ніг наголову усе , в перші дні мусорня уся с балася з шоблою
07.08.2025 14:57
 
 