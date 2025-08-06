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Пытались бежать из страны в форме: на границе со Словакией задержали двух "железнодорожников" из Черниговской области, - ГПСУ. ФОТОрепортаж

Пограничники Чопского отряда задержали вблизи Ужгорода двух мужчин, которые пытались незаконно пересечь украинско-словацкую границу.

Об этом сообщила ГПСУ, передает Цензор.НЕТ.

Пограничники задержали двух мужчин в форме на границе с ЕС

Как отмечается, нарушителей заметили через камеры наблюдения, когда те пытались преодолеть заградительный забор. После предупредительных выстрелов их задержали в 20 метрах от госграницы. Оба - жители Черниговской области, 25 и 43 лет.

По данным пограничников, мужчины сами составили план побега. Приехали поездом, остановились в хостеле в Ужгороде, переоделись в спецодежду работников железной дороги, а позже - в форменную одежду. Таким образом хотели слиться с местностью и не вызвать подозрения.

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Пограничники задержали двух мужчин в форме на границе с ЕС

Задержанным грозит ответственность за незаконную попытку пересечения госграницы, нарушение пограничного режима и неповиновение пограничникам.

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Автор: 

Госпогранслужба (6724) уклонисты (1023)


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Топ комментарии
+5
Форму купили- пора на ВЛК і в учбовий підрозділ.
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06.08.2025 15:58 Ответить
+4
Готові розвідники. Трохи підучити і можна в тил парашки закидати.
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06.08.2025 16:06 Ответить
+3
Нормально... Старшина з"економить на формі... Буде в роті "заначка" - аж два комплекти...
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06.08.2025 15:59 Ответить
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Форму купили- пора на ВЛК і в учбовий підрозділ.
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06.08.2025 15:58 Ответить
Невже, до міндіча чи шурми, гостинчика понесли від зеленського??
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06.08.2025 16:25 Ответить
Кмітливі ухилянтики. Тепер стануть у нагоді особовому складу штурмового батальйону на Сумщині або Харківщині.
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06.08.2025 15:59 Ответить
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06.08.2025 16:38 Ответить
Нормально... Старшина з"економить на формі... Буде в роті "заначка" - аж два комплекти...
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06.08.2025 15:59 Ответить
Готові розвідники. Трохи підучити і можна в тил парашки закидати.
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06.08.2025 16:06 Ответить
Оце помилка. Ухилянт - істота, якій байдуже, у який бік тікати - на захід чи на схід. У кацапстані здалися б першому москворотому лісникові і оббріхували б Україну у кацапських ЗМІ. У бою колишній ухилянт має бути під контролем досвідченного бійця.
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06.08.2025 16:13 Ответить
Це був сарказм.
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06.08.2025 16:14 Ответить
А ще краще під контролем загородзагону під командуванням пана Ігоря.
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06.08.2025 16:19 Ответить
Оце тебе понесло. "ухилянт" і колаборант це різні поняття. Мало в ЗСУ таких які здають позиції наших? При цьому вони ніколи хорошого в бік кацапів не скажуть.
А те що люди вирішили життя собі зберегти, це вже їхній вибір.
P.S.: більшість вумних дописувачів навіть текст не прочитали, що там форма залізничника а не піксель.
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06.08.2025 16:27 Ответить
Тю. Та в заголовку прямо пишуть про залізничну форму. Але навіть це не змогли прочитати.
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06.08.2025 16:29 Ответить
"перевдягнулися у спецодяг працівників залізниці, а пізніше - у формений одяг." Це по-перше. А по-друге, поглянь на верхню світлину : ліворуч - у пікселі, праворуч - у вбранні хунвейбіна часів Мао Цзедуна.
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06.08.2025 16:45 Ответить
Можна закинути в тил до під@рів у формі Кіркорова.
Їм таке нравіцца...
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06.08.2025 16:09 Ответить
У Керенського, нічому не навчилися, а тікати зібралися??
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06.08.2025 16:23 Ответить
В мене двоюрідний брат утік з "Країни мрій" в Румунію минулої осіні, йшов по горах 5 днів. Знаю в нього спочатку була ідея переодягнутися у військову форму, з шивронами прикордонної служби, або гірсько-егерського загону "Карпатська Січ" (можу помилятися в назві, бо не пам;ятаю), але потім, почитавши відгуки хлопців, хто здійснив невдалу спробу втікти на свободу відмовився від цієї ідеї. Адже, якщо спіймають, то ********** до полусмерті гарантовано, за "честь мундіру".......
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06.08.2025 16:24 Ответить
 
 