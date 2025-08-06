Пытались бежать из страны в форме: на границе со Словакией задержали двух "железнодорожников" из Черниговской области, - ГПСУ. ФОТОрепортаж
Пограничники Чопского отряда задержали вблизи Ужгорода двух мужчин, которые пытались незаконно пересечь украинско-словацкую границу.
Об этом сообщила ГПСУ, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, нарушителей заметили через камеры наблюдения, когда те пытались преодолеть заградительный забор. После предупредительных выстрелов их задержали в 20 метрах от госграницы. Оба - жители Черниговской области, 25 и 43 лет.
По данным пограничников, мужчины сами составили план побега. Приехали поездом, остановились в хостеле в Ужгороде, переоделись в спецодежду работников железной дороги, а позже - в форменную одежду. Таким образом хотели слиться с местностью и не вызвать подозрения.
Задержанным грозит ответственность за незаконную попытку пересечения госграницы, нарушение пограничного режима и неповиновение пограничникам.
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P.S.: більшість вумних дописувачів навіть текст не прочитали, що там форма залізничника а не піксель.
Їм таке нравіцца...