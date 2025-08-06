Переправка мужчины в Румынию за $6 000: в Закарпатье задержан организатор, - ГПСУ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
На окраине села Верхнее Водяное пограничники разоблачили попытку незаконной переправки гражданина Украины через границу в Румынию.
Об этом сообщает Госпогранслужба, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, житель Раховского района, который уже фигурировал в деле за аналогичное преступление в 2023 году, пытался перевезти 24-летнего жителя Хуста через речной участок границы. Свои услуги он оценил в 6 тысяч долларов.
Правоохранители задержали злоумышленника "на горячем" - во время получения денег от клиента. Ему уже сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса Украины (незаконная переправка лиц через госграницу).
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liwimta
показать весь комментарий06.08.2025 10:44 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
Jim Hawkins #551630
показать весь комментарий06.08.2025 10:45 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
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