Переправка мужчины в Румынию за $6 000: в Закарпатье задержан организатор, - ГПСУ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

На окраине села Верхнее Водяное пограничники разоблачили попытку незаконной переправки гражданина Украины через границу в Румынию.

Об этом сообщает Госпогранслужба, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, житель Раховского района, который уже фигурировал в деле за аналогичное преступление в 2023 году, пытался перевезти 24-летнего жителя Хуста через речной участок границы. Свои услуги он оценил в 6 тысяч долларов.

Правоохранители задержали злоумышленника "на горячем" - во время получения денег от клиента. Ему уже сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса Украины (незаконная переправка лиц через госграницу).







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