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Новини Фото Ухилення від мобілізації
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Переправлення чоловіка до Румунії за $6 000: на Закарпатті затримано організатора, - ДПСУ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

На околиці села Верхнє Водяне прикордонники викрили спробу незаконного переправлення громадянина України через кордон до Румунії.

Про це повідомляє Держприкордонслужба, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, мешканець Рахівського району, який уже фігурував у справі за аналогічний злочин у 2023 році, намагався перевезти 24-річного жителя Хуста через річкову ділянку кордону. Свої послуги він оцінив у 6 тисяч доларів.

Правоохоронці затримали зловмисника "на гарячому" - під час отримання грошей від клієнта. Йому вже повідомили про підозру за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України (незаконне переправлення осіб через держкордон).

На Закарпатті затримали організатора незаконного переправлення до Румунії
На Закарпатті затримали організатора незаконного переправлення до Румунії
На Закарпатті затримали організатора незаконного переправлення до Румунії

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Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (6289) ухилянти (1093) Закарпатська область (2122)


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Чого зразу ухилянт? Просто хотів покинути країну мрій.
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06.08.2025 10:44 Відповісти
Демпінгував, мабуть. Прибрали конкурента.
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06.08.2025 10:45 Відповісти
А чому такі похнюплені? Ви ж - герої кремлеботів. Вище голову!
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06.08.2025 11:15 Відповісти
Хлопець мабуть останне що мав зібрав щоб на волю втекти... співчуваю ...
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06.08.2025 11:21 Відповісти
 
 