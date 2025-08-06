Переправлення чоловіка до Румунії за $6 000: на Закарпатті затримано організатора, - ДПСУ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
На околиці села Верхнє Водяне прикордонники викрили спробу незаконного переправлення громадянина України через кордон до Румунії.
Про це повідомляє Держприкордонслужба, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, мешканець Рахівського району, який уже фігурував у справі за аналогічний злочин у 2023 році, намагався перевезти 24-річного жителя Хуста через річкову ділянку кордону. Свої послуги він оцінив у 6 тисяч доларів.
Правоохоронці затримали зловмисника "на гарячому" - під час отримання грошей від клієнта. Йому вже повідомили про підозру за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України (незаконне переправлення осіб через держкордон).
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liwimta
показати весь коментар06.08.2025 10:44 Відповісти Мені подобається 2 Посилання
Jim Hawkins #551630
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