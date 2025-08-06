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Новини Фото Ухилення від мобілізації
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Намагались втекти з країни у формі: на кордоні зі Словаччиною затримали двох "залізничників" із Чернігівщини, - ДПСУ. ФОТОрепортаж

Прикордонники Чопського загону затримали поблизу Ужгорода двох чоловіків, які намагалися незаконно перетнути українсько-словацький кордон.

Про це повідомила ДПСУ, передає Цензор.НЕТ.

Прикордонники затримали двох чоловіків у формі на кордоні з ЄС

Як зазначається, порушників помітили через камери спостереження, коли ті намагались подолати загороджувальний паркан. Після попереджувальних пострілів їх затримали за 20 метрів від держрубежу. Обидва - жителі Чернігівської області, 25 і 43 років.

За даними прикордонників, чоловіки самі склали план втечі. Приїхали потягом, зупинились у хостелі в Ужгороді, перевдягнулися у спецодяг працівників залізниці, а пізніше - у формений одяг. Таким чином хотіли злитися з місцевістю й не викликати підозри.

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Прикордонники затримали двох чоловіків у формі на кордоні з ЄС

Затриманим загрожує відповідальність за незаконну спробу перетину держкордону, порушення прикордонного режиму та непокору прикордонникам.

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Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (6289) ухилянти (1093)


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Топ коментарі
+5
Форму купили- пора на ВЛК і в учбовий підрозділ.
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06.08.2025 15:58 Відповісти
+4
Готові розвідники. Трохи підучити і можна в тил парашки закидати.
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06.08.2025 16:06 Відповісти
+3
Нормально... Старшина з"економить на формі... Буде в роті "заначка" - аж два комплекти...
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06.08.2025 15:59 Відповісти
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Форму купили- пора на ВЛК і в учбовий підрозділ.
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06.08.2025 15:58 Відповісти
Невже, до міндіча чи шурми, гостинчика понесли від зеленського??
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06.08.2025 16:25 Відповісти
Кмітливі ухилянтики. Тепер стануть у нагоді особовому складу штурмового батальйону на Сумщині або Харківщині.
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06.08.2025 15:59 Відповісти
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06.08.2025 16:38 Відповісти
Нормально... Старшина з"економить на формі... Буде в роті "заначка" - аж два комплекти...
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06.08.2025 15:59 Відповісти
Готові розвідники. Трохи підучити і можна в тил парашки закидати.
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06.08.2025 16:06 Відповісти
Оце помилка. Ухилянт - істота, якій байдуже, у який бік тікати - на захід чи на схід. У кацапстані здалися б першому москворотому лісникові і оббріхували б Україну у кацапських ЗМІ. У бою колишній ухилянт має бути під контролем досвідченного бійця.
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06.08.2025 16:13 Відповісти
Це був сарказм.
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06.08.2025 16:14 Відповісти
А ще краще під контролем загородзагону під командуванням пана Ігоря.
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06.08.2025 16:19 Відповісти
Оце тебе понесло. "ухилянт" і колаборант це різні поняття. Мало в ЗСУ таких які здають позиції наших? При цьому вони ніколи хорошого в бік кацапів не скажуть.
А те що люди вирішили життя собі зберегти, це вже їхній вибір.
P.S.: більшість вумних дописувачів навіть текст не прочитали, що там форма залізничника а не піксель.
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06.08.2025 16:27 Відповісти
Тю. Та в заголовку прямо пишуть про залізничну форму. Але навіть це не змогли прочитати.
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06.08.2025 16:29 Відповісти
"перевдягнулися у спецодяг працівників залізниці, а пізніше - у формений одяг." Це по-перше. А по-друге, поглянь на верхню світлину : ліворуч - у пікселі, праворуч - у вбранні хунвейбіна часів Мао Цзедуна.
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06.08.2025 16:45 Відповісти
Можна закинути в тил до під@рів у формі Кіркорова.
Їм таке нравіцца...
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06.08.2025 16:09 Відповісти
У Керенського, нічому не навчилися, а тікати зібралися??
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06.08.2025 16:23 Відповісти
В мене двоюрідний брат утік з "Країни мрій" в Румунію минулої осіні, йшов по горах 5 днів. Знаю в нього спочатку була ідея переодягнутися у військову форму, з шивронами прикордонної служби, або гірсько-егерського загону "Карпатська Січ" (можу помилятися в назві, бо не пам;ятаю), але потім, почитавши відгуки хлопців, хто здійснив невдалу спробу втікти на свободу відмовився від цієї ідеї. Адже, якщо спіймають, то ********** до полусмерті гарантовано, за "честь мундіру".......
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06.08.2025 16:24 Відповісти
 
 