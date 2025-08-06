Намагались втекти з країни у формі: на кордоні зі Словаччиною затримали двох "залізничників" із Чернігівщини, - ДПСУ. ФОТОрепортаж
Прикордонники Чопського загону затримали поблизу Ужгорода двох чоловіків, які намагалися незаконно перетнути українсько-словацький кордон.
Про це повідомила ДПСУ, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, порушників помітили через камери спостереження, коли ті намагались подолати загороджувальний паркан. Після попереджувальних пострілів їх затримали за 20 метрів від держрубежу. Обидва - жителі Чернігівської області, 25 і 43 років.
За даними прикордонників, чоловіки самі склали план втечі. Приїхали потягом, зупинились у хостелі в Ужгороді, перевдягнулися у спецодяг працівників залізниці, а пізніше - у формений одяг. Таким чином хотіли злитися з місцевістю й не викликати підозри.
Затриманим загрожує відповідальність за незаконну спробу перетину держкордону, порушення прикордонного режиму та непокору прикордонникам.
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P.S.: більшість вумних дописувачів навіть текст не прочитали, що там форма залізничника а не піксель.
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