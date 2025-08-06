Травматолог, військовий ТЦК та двоє цивільних організували схему для ухилянтів в Одесі. ФОТОрепортаж
В Одесі викрили чергову схему ухилення від мобілізації.
Про це повідомила пресслужба Офісу Генпрокурора, інформує Цензор.НЕТ.
За даними правоохоронців, лікар-травматолог, двоє жителів Одеси та начальник групи забезпечення одного з РТЦК та СП організували незаконну схему заробітку на охочих уникнути мобілізації, за допомогою проведення фіктивного хірургічного втручання та продажу повісток про виклик до ТЦК та СП.
"Вони підшукували військовозобов'язаних чоловіків, та після проведення їм фіктивних операцій на колінному суглобі, надавали медичні довідки, необхідні для безперешкодного проходження військово-лікарської комісії. У подальшому, за сприяння військовослужбовця та на підставі отриманих медичних документів, чоловіки мали отримати відстрочки від призову на військову службу", - йдеться в повідомленні.
Вартість "послуг" стартувала від $4 тис., а одна з операцій мала обійтися у $7 тис., проте її вчасно зупинили правоохоронці.
Також встановлено, що військовий, начальник групи забезпечення одного з РТЦК та СП Одеси, діючи у змові з одним із підозрюваних, за 15 000 гривень реалізовував військовозобов’язаному фіктивні повістки про виклик до підрозділу ТЦК та СП.
Цей документ дозволяв уникати перевірок військово-облікових документів й певний час безпечно пересуватися по місту. У подальшому він навіть зробив "знижку" - кожна наступна повістка коштувала на 1000 гривень дешевше.
Було задокументовано факт продажу ним 7 повісток на загальну суму понад 70 000 гривень.
Наразі усіх фігурантів затримано за ч. 1 ст. 114-1 КК України, ч. 3 ст. 368 КК України та обрано їм запобіжні заходи.
Встановлюється коло осіб, причетних до вчинення злочину, а також громадяни, які скористалися незаконними "послугами".
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