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Новини Фото Ухилення від мобілізації
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Травматолог, військовий ТЦК та двоє цивільних організували схему для ухилянтів в Одесі. ФОТОрепортаж

В Одесі викрили чергову схему ухилення від мобілізації.

Про це повідомила пресслужба Офісу Генпрокурора, інформує Цензор.НЕТ.

За даними правоохоронців, лікар-травматолог, двоє жителів Одеси та начальник групи забезпечення одного з РТЦК та СП організували незаконну схему заробітку на охочих уникнути мобілізації, за допомогою проведення фіктивного хірургічного втручання та продажу повісток про виклик до ТЦК та СП.

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"Вони підшукували військовозобов'язаних чоловіків, та після проведення їм фіктивних операцій на колінному суглобі, надавали медичні довідки, необхідні для безперешкодного проходження військово-лікарської комісії. У подальшому, за сприяння військовослужбовця та на підставі отриманих медичних документів, чоловіки мали отримати відстрочки від призову на військову службу", - йдеться в повідомленні.

Вартість "послуг" стартувала від $4 тис., а одна з операцій мала обійтися у $7 тис., проте її вчасно зупинили правоохоронці.

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Також встановлено, що військовий, начальник групи забезпечення одного з РТЦК та СП Одеси, діючи у змові з одним із підозрюваних, за 15 000 гривень реалізовував військовозобов’язаному фіктивні повістки про виклик до підрозділу ТЦК та СП.

Цей документ дозволяв уникати перевірок військово-облікових документів й певний час безпечно пересуватися по місту. У подальшому він навіть зробив "знижку" - кожна наступна повістка коштувала на 1000 гривень дешевше.

Було задокументовано факт продажу ним 7 повісток на загальну суму понад 70 000 гривень.

Наразі усіх фігурантів затримано за ч. 1 ст. 114-1 КК України, ч. 3 ст. 368 КК України та обрано їм запобіжні заходи.

Встановлюється коло осіб, причетних до вчинення злочину, а також громадяни, які скористалися незаконними "послугами".

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Лікар, військовий та цивільні організували схему для ухилянтів
Лікар, військовий та цивільні організували схему для ухилянтів
Лікар, військовий та цивільні організували схему для ухилянтів
Лікар, військовий та цивільні організували схему для ухилянтів
Лікар, військовий та цивільні організували схему для ухилянтів

Автор: 

Одеса (5591) Одеська область (3418) мобілізація (3184) Офіс Генпрокурора (3372) ухилянти (1093) Одеський район (271)


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Виправте заголовок, не "військовий тцк" а "співробітник тцк".
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06.08.2025 12:20 Відповісти
Звільнений два тижні тому
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06.08.2025 12:33 Відповісти
На військовослужбовець.
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06.08.2025 12:36 Відповісти
Как вы уже ******* с этим ухилянством и врачами! Я с 2015 года обмежено придатний! После КОВИД в 2022, еще три диагноза, но врачи не лечат! В 2022 году 56 лет, второе ВЛК, обмежено придатный, в 2024 году с новым 402 наказом, обмежено придатный! Но врачи не лечат! Инвалидность не дают! Одни бояться, другие денег хотят. В 2025 году ВЛК п. «А» , «непридатный», но уже четвертый месяц высновок на затвердженни, мне 58 лет и 10 месяцев на сегодняшний день , Ни в ПиСду, ни в красную армию! Врачи не лечат ( такие болезни не лечатся) и решения все ссат принимать. Но как только смотрят, что я вийсковозобовьязаный сразу « деньги давай» или жди пока сам умрешь. А как красиво про цифровой ВЛК рассказывали.
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06.08.2025 12:48 Відповісти
якщо якийсь лікар вам сьогодні безкоштовно інвалідність дасть, то завтра ви будете читати на цензорі, що сбу перекрила ще один канал отримання незаконних висновків влк для ухилянтів. тю.
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06.08.2025 12:59 Відповісти
Так и я о том же!
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06.08.2025 13:01 Відповісти
 
 