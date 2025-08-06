Травматолог, військовий ТЦК та двоє цивільних організували схему для ухилянтів в Одесі. ФОТОрепортаж

В Одесі викрили чергову схему ухилення від мобілізації.

Про це повідомила пресслужба Офісу Генпрокурора, інформує Цензор.НЕТ.

За даними правоохоронців, лікар-травматолог, двоє жителів Одеси та начальник групи забезпечення одного з РТЦК та СП організували незаконну схему заробітку на охочих уникнути мобілізації, за допомогою проведення фіктивного хірургічного втручання та продажу повісток про виклик до ТЦК та СП.

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"Вони підшукували військовозобов'язаних чоловіків, та після проведення їм фіктивних операцій на колінному суглобі, надавали медичні довідки, необхідні для безперешкодного проходження військово-лікарської комісії. У подальшому, за сприяння військовослужбовця та на підставі отриманих медичних документів, чоловіки мали отримати відстрочки від призову на військову службу", - йдеться в повідомленні.

Вартість "послуг" стартувала від $4 тис., а одна з операцій мала обійтися у $7 тис., проте її вчасно зупинили правоохоронці.

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Також встановлено, що військовий, начальник групи забезпечення одного з РТЦК та СП Одеси, діючи у змові з одним із підозрюваних, за 15 000 гривень реалізовував військовозобов’язаному фіктивні повістки про виклик до підрозділу ТЦК та СП.

Цей документ дозволяв уникати перевірок військово-облікових документів й певний час безпечно пересуватися по місту. У подальшому він навіть зробив "знижку" - кожна наступна повістка коштувала на 1000 гривень дешевше.

Було задокументовано факт продажу ним 7 повісток на загальну суму понад 70 000 гривень.

Наразі усіх фігурантів затримано за ч. 1 ст. 114-1 КК України, ч. 3 ст. 368 КК України та обрано їм запобіжні заходи.

Встановлюється коло осіб, причетних до вчинення злочину, а також громадяни, які скористалися незаконними "послугами".

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