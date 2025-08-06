Травматолог, военный ТЦК и двое гражданских организовали схему для уклонистов в Одессе. ФОТОрепортаж
В Одессе разоблачили очередную схему уклонения от мобилизации.
Об этом сообщила пресс-служба Офиса Генпрокурора, информирует Цензор.НЕТ.
По данным правоохранителей, врач-травматолог, двое жителей Одессы и начальник группы обеспечения одного из РТЦК и СП организовали незаконную схему заработка на желающих избежать мобилизации, посредством проведения фиктивного хирургического вмешательства и продажи повесток о вызове в ТЦК и СП.
"Они подыскивали военнообязанных мужчин, и после проведения им фиктивных операций на коленном суставе, предоставляли медицинские справки, необходимые для беспрепятственного прохождения военно-врачебной комиссии. В дальнейшем, при содействии военнослужащего и на основании полученных медицинских документов, мужчины должны были получить отсрочки от призыва на военную службу", - говорится в сообщении.
Стоимость "услуг" стартовала от $4 тыс., а одна из операций должна была обойтись в $7 тыс., однако ее вовремя остановили правоохранители.
Также установлено, что военный, начальник группы обеспечения одного из РТЦК и СП Одессы, действуя в сговоре с одним из подозреваемых, за 15 000 гривен реализовывал военнообязанному фиктивные повестки о вызове в подразделение ТЦК и СП.
Этот документ позволял избегать проверок военно-учетных документов и некоторое время безопасно передвигаться по городу. В дальнейшем он даже сделал "скидку" - каждая следующая повестка стоила на 1000 гривен дешевле.
Был задокументирован факт продажи им 7 повесток на общую сумму более 70 000 гривен.
Сейчас все фигуранты задержаны по ч. 1 ст. 114-1 УК Украины, ч. 3 ст. 368 УК Украины и избраны им меры пресечения.
Устанавливается круг лиц, причастных к совершению преступления, а также граждане, которые воспользовались незаконными "услугами".
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