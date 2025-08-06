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Новости Фото Уклонение от мобилизации
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Травматолог, военный ТЦК и двое гражданских организовали схему для уклонистов в Одессе. ФОТОрепортаж

В Одессе разоблачили очередную схему уклонения от мобилизации.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса Генпрокурора, информирует Цензор.НЕТ.

По данным правоохранителей, врач-травматолог, двое жителей Одессы и начальник группы обеспечения одного из РТЦК и СП организовали незаконную схему заработка на желающих избежать мобилизации, посредством проведения фиктивного хирургического вмешательства и продажи повесток о вызове в ТЦК и СП.

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"Они подыскивали военнообязанных мужчин, и после проведения им фиктивных операций на коленном суставе, предоставляли медицинские справки, необходимые для беспрепятственного прохождения военно-врачебной комиссии. В дальнейшем, при содействии военнослужащего и на основании полученных медицинских документов, мужчины должны были получить отсрочки от призыва на военную службу", - говорится в сообщении.

Стоимость "услуг" стартовала от $4 тыс., а одна из операций должна была обойтись в $7 тыс., однако ее вовремя остановили правоохранители.

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Также установлено, что военный, начальник группы обеспечения одного из РТЦК и СП Одессы, действуя в сговоре с одним из подозреваемых, за 15 000 гривен реализовывал военнообязанному фиктивные повестки о вызове в подразделение ТЦК и СП.

Этот документ позволял избегать проверок военно-учетных документов и некоторое время безопасно передвигаться по городу. В дальнейшем он даже сделал "скидку" - каждая следующая повестка стоила на 1000 гривен дешевле.

Был задокументирован факт продажи им 7 повесток на общую сумму более 70 000 гривен.

Сейчас все фигуранты задержаны по ч. 1 ст. 114-1 УК Украины, ч. 3 ст. 368 УК Украины и избраны им меры пресечения.

Устанавливается круг лиц, причастных к совершению преступления, а также граждане, которые воспользовались незаконными "услугами".

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Врач, военный и гражданские организовали схему для уклонистов
Врач, военный и гражданские организовали схему для уклонистов
Врач, военный и гражданские организовали схему для уклонистов
Врач, военный и гражданские организовали схему для уклонистов
Врач, военный и гражданские организовали схему для уклонистов

Автор: 

Одесса (8004) Одесская область (3760) мобилизация (2871) Офис Генпрокурора (2578) уклонисты (1023) Одесский район (261)


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Виправте заголовок, не "військовий тцк" а "співробітник тцк".
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06.08.2025 12:20 Ответить
Звільнений два тижні тому
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06.08.2025 12:33 Ответить
На військовослужбовець.
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06.08.2025 12:36 Ответить
Как вы уже ******* с этим ухилянством и врачами! Я с 2015 года обмежено придатний! После КОВИД в 2022, еще три диагноза, но врачи не лечат! В 2022 году 56 лет, второе ВЛК, обмежено придатный, в 2024 году с новым 402 наказом, обмежено придатный! Но врачи не лечат! Инвалидность не дают! Одни бояться, другие денег хотят. В 2025 году ВЛК п. «А» , «непридатный», но уже четвертый месяц высновок на затвердженни, мне 58 лет и 10 месяцев на сегодняшний день , Ни в ПиСду, ни в красную армию! Врачи не лечат ( такие болезни не лечатся) и решения все ссат принимать. Но как только смотрят, что я вийсковозобовьязаный сразу « деньги давай» или жди пока сам умрешь. А как красиво про цифровой ВЛК рассказывали.
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06.08.2025 12:48 Ответить
якщо якийсь лікар вам сьогодні безкоштовно інвалідність дасть, то завтра ви будете читати на цензорі, що сбу перекрила ще один канал отримання незаконних висновків влк для ухилянтів. тю.
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06.08.2025 12:59 Ответить
Так и я о том же!
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06.08.2025 13:01 Ответить
 
 