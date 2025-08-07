За $5-11 тис. допомагали "відкосити" від призову: затримано сімох організаторів "ухилянтських схем", - СБУ. ФОТОрепортаж

Ліквідовано нові схеми ухилення від мобілізації на заході, півночі та в центральному регіоні України. За результатами комплексних заходів затримано сімох організаторів оборудок.

Про це розповіли в Службі безпеки України, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, організатори за суми від 5 до 11 тисяч доларів США допомагали військовозобов’язаним "відкосити" від призову, використовуючи різні схеми.

Так, наприклад, на Закарпатті затримано киянина, який за гроші "підвозив" ухилянтів до західного кордону під виглядом пацієнтів екстреної медичної допомоги.

Для цього ділок обладнав свій мікроавтобус спецсигналами та розпізнавальними наліпками "швидкої". Також під час транспортування клієнтів фігурант вмикав проблискові маячки, намагаючись безперешкодно проїжджати блокпости.

Крім цього, у Рахівському районі області затримано 58-річного рецидивіста, раніше судимого за розбій, який "підказував" військовозобов’язаним маршрути втечі до Євросоюзу. Один із "варіантів" полягав у подоланні водних перешкод, зокрема через прикордонні ділянки річки Тиса.

На Черкащині затримано жителя Звенигородського району, який продавав ухилянтам фіктивні довідки про інвалідність їхніх дітей для безперешкодного виїзду з України. Для оформлення підроблених меддокументів фігурант використовував особисті зв’язки серед місцевих лікарів.

На Чернігівщині викрито чотирьох мешканців міста Прилуки, які "зливали" у месенджери локації Сил оборони, зокрема мобільних блокпостів ТЦК.

Зазначається, нині всім затриманим повідомлено про підозру відповідно до вчинених злочинів за декількома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 3 ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України);

ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період);

ч. 3 ст. 369-2 (зловживання впливом).

Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує до 9 років тюрми з конфіскацією майна.





