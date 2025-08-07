УКР
За $5-11 тис. допомагали "відкосити" від призову: затримано сімох організаторів "ухилянтських схем", - СБУ. ФОТОрепортаж

Ліквідовано нові схеми ухилення від мобілізації на заході, півночі та в центральному регіоні України. За результатами комплексних заходів затримано сімох організаторів оборудок.

Про це розповіли в Службі безпеки України, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, організатори за суми від 5 до 11 тисяч доларів США допомагали військовозобов’язаним "відкосити" від призову, використовуючи різні схеми.

Так, наприклад, на Закарпатті затримано киянина, який за гроші "підвозив" ухилянтів до західного кордону під виглядом пацієнтів екстреної медичної допомоги.

Для цього ділок обладнав свій мікроавтобус спецсигналами та розпізнавальними наліпками "швидкої". Також під час транспортування клієнтів фігурант вмикав проблискові маячки, намагаючись безперешкодно проїжджати блокпости.

Також дивіться: Організовували схеми ухилення від мобілізації: затримано п'ятьох чоловіків, - СБУ. ФОТОрепортаж

Затримано організаторів схем для ухилянтів

Крім цього, у Рахівському районі області затримано 58-річного рецидивіста, раніше судимого за розбій, який "підказував" військовозобов’язаним маршрути втечі до Євросоюзу. Один із "варіантів" полягав у подоланні водних перешкод, зокрема через прикордонні ділянки річки Тиса.

Читайте: Обіцяв "інвалідність" за $17 000: у Кривому Розі викрито голову благодійного фонду

На Черкащині затримано жителя Звенигородського району, який продавав ухилянтам фіктивні довідки про інвалідність їхніх дітей для безперешкодного виїзду з України. Для оформлення підроблених меддокументів фігурант використовував особисті зв’язки серед місцевих лікарів.

На Чернігівщині викрито чотирьох мешканців міста Прилуки, які "зливали" у месенджери локації Сил оборони, зокрема мобільних блокпостів ТЦК.

Затримано сімох організаторів схем для ухилянтів

Зазначається, нині всім затриманим повідомлено про підозру відповідно до вчинених злочинів за декількома статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 3 ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України);
  • ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період);
  • ч. 3 ст. 369-2 (зловживання впливом).

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Намагались втекти з країни у формі: на кордоні зі Словаччиною затримали двох "залізничників" із Чернігівщини, - ДПСУ. ФОТОрепортаж

Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує до 9 років тюрми з конфіскацією майна.

Затримано сімох організаторів схем для ухилянтів
Затримано сімох організаторів схем для ухилянтів
Затримано сімох організаторів схем для ухилянтів

Автор: 

СБУ (13218) ухилянти (1096)


Коли вже з'явиться новина про ув'язнення (років на 100) Борисова та конфіскацію всього майна цього виродка? Що, його сімейка досі не встигла все приховати/продати?
07.08.2025 13:31 Відповісти
Цей ,що придумав фокус зі швидокою - красавчік .Його потрібно у відділ проведення спецоперацій ГРУ - не можна розкидатися талантами
07.08.2025 13:34 Відповісти
Шобло перевернуло с ніг наголову усе , в перші дні мусорня уся с балася з шоблою
07.08.2025 14:57 Відповісти
 
 