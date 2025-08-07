Намагалися провести чоловіків до Румунії за 5 000 євро: на Буковині затримано неповнолітніх "провідників", - ДПСУ. ВІДЕО+ФОТО
Прикордонники Чернівецького загону викрили спробу незаконного перетину кордону з боку чотирьох осіб, двоє з яких - неповнолітні провідники.
Про це повідомляє Державна прикордонна служба України, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, інцидент стався поблизу відділу "Красноїльськ". Двоє хлопців 2009 та 2010 років народження вели до кордону двох чоловіків із Вінницької та Івано-Франківської областей. За спробу нелегального перетину кожен із них заплатив по 5 тисяч євро.
Згодом неподалік прикордонники виявили ще двох місцевих неповнолітніх (2008 і 2009 років народження), які доставили групу до кордону і чекали завершення "операції", щоб забрати провідників.
Неповнолітніх передано батькам. Відносно інших осіб складені адмінматеріали за ст. 204-1 та 185-10 КУпАП. Триває встановлення організатора каналу.
