Переправляли мужчину в Польшу за $7500: в Одессе разоблачены трое 19-летних дельцов, - ГПСУ. ФОТОрепортаж
Оперативники внутренней безопасности ГПСУ разоблачили трех молодых людей, организовавших канал незаконного пересечения границы с Украиной в Польшу.
Об этом сообщает Госпогранслужба, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, трое 19-летних фигурантов предложили мужчине нелегальный выезд в обход пунктов пропуска. За 7500 долларов США они обещали сопровождение проводником, транспортировку к границе и "гарантированное" пересечение границы.
Организаторов задержали еще на этапе передачи наличных. В данное время им сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 332 УКУ. Санкция предусматривает до 9 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
