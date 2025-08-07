Переправляли чоловіка до Польщі за $7500: в Одесі викрито трьох 19-річних ділків, - ДПСУ. ФОТОрепортаж

Оперативники внутрішньої безпеки ДПСУ викрили трьох молодиків, які організували канал незаконного перетину кордону з Україною до Польщі.

Про це повідомляє Держприкордонслужба, перредає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, троє 19-річних фігурантів запропонували чоловіку нелегальний виїзд в обхід пунктів пропуску. За 7500 доларів США вони обіцяли супровід провідником, транспортування до кордону та "гарантований" перетин межі.

Організаторів затримали ще на етапі передачі готівки. Наразі їм повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 332 ККУ. Санкція передбачає до 9 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

